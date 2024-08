Expoacre 2024: já começou o planejamento para a Cavalgada em Rio Branco

Um dos eventos mais aguardados do ano está prestes a acontecer: a Expoacre 2024 será realizada de 31 de agosto a 8 de setembro, em Rio Branco. A tradicional Cavalgada marca a abertura da feira.

Para alinhar os últimos preparativos do evento, a equipe da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) reuniu-se nesta segunda-feira, 19, na Casa Civil, com os órgãos que estarão envolvidos na organização e realização do evento.

Participaram da reunião órgãos estaduais que estarão envolvidos no evento. Foto: José Caminha/Secom

A Cavalgada será realizada no dia 31 de agosto, a partir das 8h da manhã. A partida dos cavalos, quadriciclos e jipes será em pontos estratégicos do Segundo Distrito da capital, para não gerar aglomerações nas vias.

Mais informações sobre a Cavalgada 2024 serão repassadas em entrevista coletiva à imprensa, que será realizada pela Sete nesta terça-feira,20, às 10h, no auditório Hélio Melo, no Memorial dos Autonomistas, no centro de Rio Branco.

Secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias falou sobre principais pontos do evento. Foto: José Caminha/Secom

De acordo com o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, a Cavalgada será realizada nos mesmos moldes de 2023. “Trouxemos aqui, mais ou menos, o plano da Cavalgada do ano passado, construímos apenas algumas adaptações e batemos o martelo para essa grande festa”, declarou.

Marcelo também aproveitou para lembrar que no sábado, 24, em frente ao Palácio Rio Branco, será a grande final do concurso Rainha do Rodeio, uma das grandes festas que antecedem a Expoacre.