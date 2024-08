Carcará ‘invade’ casa e assusta moradora: ‘Tentou pegar minha cachorrinha’

Flávia Abalém, de Santa Catarina, tomou um susto ao descobrir que sua casa tinha sido ‘invadida’ por um carcará. A ave entrou pela janela de um dos banheiros. Após ser avisada pelo sistema de detecção de movimento das câmeras de sua residência, a mulher só pensou em sua cachorrinha que poderia se tornar vítima do predador.

No momento da ‘invasão’, ela estava no trabalho e, assim que se deparou com a situação, ligou para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Ambiental e correu para casa com medo de que sua cachorra tivesse sido pega. “Ela estava bem, ele [o predador] não teve acesso a ela”, disse, aliviada.

Segundo ela, o carcará estava rodeando a casa há semanas, até que, enfim, conseguiu uma brecha para entrar na residência. Pelas câmeras, a ave foi primeiro avistada em sua sala. Depois, foi para seu quarto e saiu pela janela – não sem antes deixar ‘marcas’ pelo chão da casa.

A mulher compartilhou o vídeo do momento, que aconteceu no último dia 9, em suas redes sociais. No TikTok o registro somava mais de 976 mil visualizações. Veja:

Segundo o biólogo Matheus Silva Mesquita, o Biomesquita, não é incomum que aves do tipo tenham cachorros de pequeno porte como alvos. “Podem pegar tudo que está no alcance. São predadores, animais selvagens”, explicou, em postagem no Instagram. Confira: