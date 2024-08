VÍDEO: Papagaio entra para o livro dos recordes por conseguir identificar objetos

Papagaio inteligente viralizou no Instagram com habilidades impressionantes | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes sociais

Os papagaios, apesar de serem considerados um os animais mais inteligentes do mundo, seguem surpreendendo. Prova disso é Apollo, um bichinho que faz sucesso nas redes sociais por conseguir distinguir e falar o nome de muitos objetos. Por conta da habilidade, ele foi parar no livro dos recordes, o Guinness Book.

Em um dos vídeos mais recentes, o tutor apresenta objetos como um saco de papel, um boneco Shrek de brinquedo, meia e planta, que são facilmente identificados por Apollo.

De acordo com o Guinness, a mente do papagaio-cinzento pode ser comparada à de uma criança pequena que reconhece cores, palavras e objetos. Após os acertos, ele é recompensado com um lanchinho.

Nos comentários das publicações, os seguidores ficam abismados com a inteligência. “Ele consegue até contar agora?”, perguntou um. “Eu quero uma pelúcia do Apollo que fala as palavras que ele sabe”, disse outro. ”

Fonte: BNEWS