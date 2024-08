VÍDEO: mulher é agredida com chute na cabeça por segurança de boate

Situação foi registrada em vídeo por populares que estavam no momento do ocorrido | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

Situação foi registrada em vídeo por populares que estavam no momento do ocorrido | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi brutalmente agredida com um chute na cabeça por um segurança em frente a uma boate na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite do último sábado, 17.

A situação foi registrada em vídeo por populares que estavam no momento do ocorrido. Com força da agressão, a moça cai desacordada e por pouco não bate a cabeça no degrau da escada que fica em frente à casa de eventos.

O espaço de evento em questão é o Mahalo Ginkeria, que fica na Rua Cacequi, no bairro Califórnia. No vídeo, a mulher parece se desentender com um homem na calçada e depois tenta entrar na boate, mas é impedida com o chute do segurança.

Em nota, o estabelecimento publicou afirmou que já encontraram a mulher agredida e ofereceram o suporte necessário. Além disso, afirma que o contrato de terceirização da segurança foi rompido e que não concorda “com nenhum tipo de agressão”.

Testemunhas e imagens de câmeras de segurança do local onde ocorreu o caso são buscadas pela polícia. Os envolvidos serão ouvidos e a investigação segue em andamento.

Assista:

⚠️ Urgente!!

Olha oque o segurança da mahalo fez com a mulher, chutou a cara da menina.

Rua da lama Nova Iguaçu. pic.twitter.com/4pyd5T81P0 — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) August 18, 2024

Fonte: BNEWS