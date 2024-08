VÍDEO: Mulher agride suposta amante do seu marido dentro de academia

Uma mulher teve um ataque de fúria dentro de uma academia ao encontrar com outra, na tarde do último sábado (17). O caso aconteceu na Avenida Campos Sales, no Centro de Porto Velho, em Rondônia. As agressões sofridas pela aluna teriam acontecido devido a descoberta de uma suposta traição.

Sem ter a identidade revelada, a vítima revelou que a agressora é amiga dela. Conforme informações divulgadas pelo site Lente Nervosa, a agressora se envolveu com um advogado renomado, que é casado.

Por causa disso, a mulher que aparece no vídeo agredindo a outra teria confrontado a aluna, após desconfiar que ela contou para o rapaz sobre detalhes íntimos da vida dela.

Fonte: BNEWS