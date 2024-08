Vídeo: homem foge de assédio e provoca caos em sessão de cinema; Veja

Uma sessão de cinema do filme É Assim que Acaba terminou em confusão no Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo. Após a suspeita de que um homem fugiu da sala depois de assediar uma menina, o caos se instaurou.

A tiktoker Adrielisl publicou um vídeo do momento em suas redes sociais e explicou o que aconteceu. Ela relatou que, ao sair da sala, o assediador bateu a porta corta-fogo com muita força e o barulho assustou todos os telespectadores.

Veja vídeo e imagens:

“Você só queria assistir É Assim que Acaba, mas um c*zão assediou uma garota na sessão, fugiu correndo e abriu a porta corta-fogo tão forte que acharam que a sala estava pegando fogo e todos evacuaram apavorados”, escreveu a internauta no registro.

Ela também deixou um alerta para outras garotas que possam ver o post. “Ele sabia que nesse filme só teriam mulheres. Se cuidem, meninas, não estamos seguras em lugar nenhum”, disse. No vídeo, é possível ver o filme rodando ao fundo mesmo com as pessoas de pé andando pela sala.

Internautas lotaram a postagem de comentários lamentando a situação. “É tão triste saber que nem para assistir um filme estamos seguras”, escreveu uma. “Às vezes eu entendo minha mãe não deixar eu ir sozinha”, pontuou outra. “Quando vamos poder sair sem ter medo de acontecer algo desse tipo?”, questionou uma terceira. “Não temos paz em nenhum lugar”, afirmou mais uma.

O vídeo viralizou tanto que chegou até uma outra pessoa que estava lá no momento do ocorrido. “Menina, eu estava [nessa sessão]. Saí com crise de pânico sem saber o que tinha acontecido”, relatou a seguidora.

Outra internauta aproveitou o post de Adrielisl para contar que passou por algo parecido, também assistindo ao filme É Assim que Acaba.

“Sentei do lado de um cara mais velho e ele tentou puxar assunto diversas vezes, perguntou meu nome e várias coisas. Estávamos só eu e minha amiga, assistimos ao filme todo morrendo de medo toda encolhidas”, disse.

A Secretaria da Segurança Pública foi procurada e disse ao Metrópoles que “não conseguiu localizar o registro da ocorrência”.