Vale à pena isentar carros elétricos no Acre? um deputado diz que sim

Hand of man inserting a power cord into an electric car for charging ecofriendly vehicle on green landscape

Na sessão desta quarta-feira, 14 de agosto, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o deputado Adailton Cruz (PSB) apresentou uma proposta de lei que visa incentivar o uso de veículos 100% elétricos no estado por meio da isenção do IPVA nos primeiros três anos de aquisição. A proposta surgiu após uma reunião com representantes do setor de engenharia e de uma empresa de tecnologia focada na comercialização desses veículos.

Durante o discurso, o parlamentar destacou a importância da visita de autoridades, como o vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Acre (CREA/Acre), Dr. Edlailson Pimentel, e da diretora-geral da empresa Build Your Dreams, Dra. Juliana Soares, uma das maiores concessionárias de carros elétricos. “Recebi também o doutor Luiz Fernando, que é um dos gestores da Build”, complementou.

Adailton Cruz ressaltou que a referida empresa pertencente ao grupo Raviera, e tem se destacado no estado pela inovação no mercado de veículos elétricos. “Essa empresa está inovando no nosso estado com relação à venda de veículos 100% elétricos”, afirmou o deputado. Ele explicou ainda que a proposta de isenção do IPVA é essencial para “incentivar o consumo, o mercado e também uma política verde de contribuição com o meio ambiente”.

A proposta do deputado segue uma tendência já adotada em outros estados do Brasil, como Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. “Os proprietários desses veículos 100% elétricos têm isenção total do IPVA nos primeiros 3 anos”, explicou Cruz, reforçando que a medida visa não apenas o estímulo ao mercado, mas também uma redução significativa das emissões de poluentes.

Cruz também enfatizou as vantagens econômicas e ambientais dos veículos elétricos, destacando que, para carregar um veículo com autonomia de 500 km, o custo médio de energia elétrica é de apenas 41 reais, valor significativamente inferior ao gasto com combustíveis tradicionais. Além disso, a autonomia dos veículos elétricos varia de 300 a 600 km por carga.

A iniciativa, segundo o deputado, é uma resposta às demandas apresentadas pelos representantes da Build e do CREA/Acre, que pediram apoio para ampliar o uso dos veículos elétricos no Acre. “Eles estão pedindo a nossa ajuda no sentido de ter incentivo fiscal para ampliar o uso desses veículos no nosso estado”, disse Cruz.

O projeto de lei apresentado por Adailton Cruz é parte de um movimento maior em direção à sustentabilidade, que já se reflete em legislações internacionais, como na União Europeia, onde a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis será proibida a partir de 2030. “Estamos apresentando o projeto de lei e acredito que vai ajudar muito na abertura de mercado e com o impacto climático no nosso estado”, concluiu o deputado, pedindo apoio dos colegas parlamentares para a aprovação da proposta.

Com a iniciativa, o Acre se posiciona na vanguarda das políticas ambientais e de inovação tecnológica, buscando promover uma economia mais verde e sustentável para o futuro.