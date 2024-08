Saúde do Acre realiza mais 10 procedimentos durante mutirão de cirurgias ortopédicas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), continua avançando, em Rio Branco, no mutirão de cirurgias ortopédicas, lançado no início do mês. Neste domingo, 18, a Fundhacre concluiu mais dez cirurgias, como parte da primeira fase do esforço, que pretende atender cem pacientes até o fim de agosto.

O mutirão, que já contabiliza 45 procedimentos realizados, tem como objetivo principal reduzir a demanda reprimida de cirurgias ortopédicas no estado. Além dos procedimentos, o pós-operatório é acompanhado até a recuperação completa dos pacientes, com sessões de fisioterapia já em andamento entre os 35 primeiros operados.

Adriano Fontineli é um dos pacientes contemplados. “Sofri um acidente de moto que lesionou meu joelho. Moro na zona rural e estava na expectativa de fazer a cirurgia. Agora, acredito que vou melhorar, se Deus quiser”, relatou.

Alane Santos também aguardava por uma cirurgia, após romper o ligamento, em um campeonato de futebol. “Sou goleira e estava ansiosa para fazer a cirurgia. Eu amo esse esporte e sabia que só poderia retornar depois da fisioterapia, então estou muito feliz, que daqui a um tempo vou voltar a jogar”, compartilhou a atleta.

O cirurgião ortopedista Aluízio Pereira Júnior detalhou o esforço do mutirão: “Realizamos mais dez cirurgias, entre elas, de LCA [ligamento cruzado anterior] e lesão de menisco. Esperamos que, até o fim do mês, totalizemos cem procedimentos. Nossa expectativa é excelente; estamos conseguindo diminuir a fila de espera e já podemos oferecer uma previsão mais precisa para os pacientes”.

Com esforços conjuntos da Sesacre e do complexo hospitalar, além de um investimento de R$ 2 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Alan Rick, os recursos estão sendo aplicados integralmente no mutirão, que visa reduzir a fila de espera e atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma mais ágil.