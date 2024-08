Pode isso? Jogador faz xixi durante jogo e acaba expulso pela arbitragem; assista

Jogador tentou argumentar com o árbitro, mas tomou vermelho e foi expulso | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

A Copa Peru, equivalente à terceira divisão peruana, protagonizou um momento inusitado no último sábado (17). Durante partida contra o Cantorcillo, o jogador Sebastián Muñoz, do Atlético Awajún, resolveu urinar para fora do gramado e acabou expulso pelo juiz.

Muñoz tentou argumentar com o árbitro, apontando para dentro de campo, mas já era tarde demais. Levou cartão vermelho direto e foi expulso.

🟥 𝐋𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐮𝐥𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐚́𝐬 𝐬𝐮𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚… Durante un partido de la Copa de Perú🇵🇪 el árbitro expulsó a un jugador del Atlético Awajún por orinar cerca del terreno de juego😅. [📽️@fanaticospe] pic.twitter.com/IqPEwqAXiB — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) August 19, 2024

Apesar de jogar com um a menos por 19 minutos, o Awajún segurou o 0 a 0 fora de casa.

Fonte: BNEWS