O que é Tabuleiro de Ouija, compra de Silvio Santos na internet?

Na noite do último domingo (18), Tiago Abravanel surpreendeu em uma entrevista para o Fantástico sobre Silvio Santos, seu avô, que morreu no sábado (17). O ator declarou que o apresentador descobriu a internet recentemente e comprou muitas coisas aleatórias.

Entre elas está um tabuleiro Ouija, um item bem exótico. “Ele comprava as coisas mais inusitadas. Tipo aquele tabuleiro que tem as letras, e aí você conversa com o copo, meio místico”, pontuou.

Um tabuleiro Ouija é um objeto que, por séculos, gera uma enorme curiosidade e já foi tema até de filmes de terror. O material geralmente fica em uma superfície plana feita de madeira ou papelão, com letras do alfabeto, números e palavras como sim, não e adeus.

Para os que acreditam nesse objeto, o tabuleiro Ouija é utilizado com planos de se comunicar com espíritos ou entidades. Várias pessoas colocam as mãos em um indicador móvel, como um copo ou uma peça de plástico, sobre o tabuleiro.

Os especialistas indicam que os participantes daquele momento precisam estar concentrados para o indicador se mover mostrando as palavras.

Comprado por Silvio Santos, tabuleiro Ouija surgiu no século XIX

O tabuleiro Ouija surgiu no século XIX, durante um período em que a espiritualidade e a crença em vida após a morte eram populares. Após a revelação de Tiago Abravanel, muitas pessoas brincaram dizendo que Silvio Santos poderia ter se enganado com a compra.

Não existem evidências científicas que comprovem a capacidade do tabuleiro Ouija de se comunicar com os espíritos.