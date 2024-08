MIDR reconhece a situação de emergência em 21 cidades do Acre

A Defesa Civil Nacional reconheceu, nesta sexta-feira (16), a situação de emergência em 21 municípios do Acre afetados por desastres. A portaria com a medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Confira mais informações aqui.

As cidades foram atingidas pela seca, período com falta de chuva mais prolongado do que a estiagem. São elas: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Com o reconhecimento, as prefeituras estão aptas a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil.

Estiagem na Paraíba

O Governo Federal também reconheceu a situação de emergência no município de Serra Branca, localizado na Paraíba. A cidade sofre com estiagem. Confira aqui a portaria.

Como solicitar recursos

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.