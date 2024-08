Concurso Nacional Unificado: Cadernos de prova são divulgados. Confira

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou na noite deste domingo (18/8) os cadernos de provas do Concurso Público Nacional Unificado. Foram 36 tipos de provas diferentes distribuídas em oito blocos.

As provas foram realizadas neste domingo em 228 cidades, nos períodos da manhã e da tarde.

Após a divulgação dos cadernos de provas, a próxima etapa é o gabarito preliminar, que será disponibilizado no dia 20 de agosto, permitindo que os candidatos confiram seus resultados e identifiquem possíveis divergências.

A divulgação do resultado definitivo será em 21 de novembro e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação iniciará em janeiro de 2025.

Desclassificação

Mai cedo, em nota, o ministério informou que tomou conhecimento do registro por parte da banca aplicadora de pessoas que saíram com o caderno de provas do concurso na etapa da manhã, recusando-se a devolver. E que os candidatos enquadrados nesta situação foram eliminados, conforme previsto em edital.

Perfil

A maioria dos candidatos inscritos no concurso são jovens e as mulheres somam 56,2% das inscritas. Dentre os candidatos, 415,4 mil solicitaram cotas raciais. O CPNU também contará com a participação de 10,3 mil indígenas e 44 mil pessoas com Deficiência (PcD), autistas, gestantes, lactantes e outros candidatos que tenham indicado limitações funcionais e necessidade de adaptações para realização das provas.

Acesse AQUI os cadernos de provas