A campanha está apenas começando e os aliados do prefeito Tião Bocalom (PL) precisam demonstrar que têm votos. Segundo a pesquisa Delta/ac24horas, o candidato Marcus Alexandre, do MDB, lidera com 42% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Bocalom, com 34%. Emerson Jarude (Novo) e Jenilson Leite (PSB) aparecem com 3% cada.

Levando em conta o respaldo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos senadores Marcio Bittar e Alan Rick, ambos do partido União Brasil, entre outros líderes proeminentes, os 34% dados a ele refletem o resultado de seu trabalho, e não necessariamente o endosso de seus aliados. Esperava-se que Bocalom estivesse liderando. Isto é a maior prova de que transferência de votos é um cheque em branco que o eleitor rejeita, principalmente no âmbito da política.

“Espero que a morte te encontre vivo quando ela chegar”. (Ditado Africano)

. A ex-prefeita Leila Galvão (MDB) é uma das pessoas mais íntegras ainda resistindo na arena política do Vale do Acre; seus adversários a odeiam mais por seu caráter honesto do que pela ameaça política que ela representa.

. Ela espelha o que o outro deveria ser e não é; nesse momento, brota um ódio visceral ao ponto de se querer destruir sua imagem a qualquer custo.

. Não é só uma disputa eleitoral; é de valores e, como saber?

. “Pelos seus frutos os conhecereis”!

. Candidato a vereador realiza carreatas só passa ostentação e a impressão que tem muito dinheiro para torrar na campanha porque votos não rendem.

. Depois da eleição ficam alegando que foram traídos.

. Os cabos eleitorais aguardam de prontidão e liberação dos recursos para campanhas do caixa 1 porque do 2 já está rolando.

. Como sempre, o Acre é terra de muro baixo.

. Marcus Alexandre, Jéssica Sales e Leila Galvão têm algo em comum além do MDB: Lutam contra todo poder político e econômico.

. As máquinas públicas têm um peso desproporcional em uma eleição, mas as regras estão postas e cabe à justiça eleitoral tentar equilibrar o jogo e o que é praticamente impossível.

. É preciso olhar o lado mais frágil do processo democrático.

. Do contrário, a balança fica literalmente torta!

. “Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno”. (Paulo em carta aos amigos da fé da cidade grega de Corinto).

. Por volta de 350 a 400 anos antes de Cristo os gregos se reuniam nas casas dos amigos para tomar uns gorós, comer buchada de carneiro e conversar sobre o sentido da vida, que seria a busca pela felicidade.

. Concluíam que fama, dinheiro e poder não davam felicidade duradoura ao homem, mas momentânea.

. E o que dá felicidade ao homem?

. Bom dia!