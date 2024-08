NOS TEMPOS idos da política acreana, a distribuição de dentaduras para capturar votos, era um dos métodos mais usados. Lembro que o pioneiro desta prática foi o famoso cabo-eleitoral de saudosa memória, Martins Bruzugu, que chegou a trazer um protético para fazer as chamadas no popular de “pererecas”, usadas como moeda de troca de votos. A prática rendeu discurso irado do ex-deputado Raimundo Melo (MDB), na tribuna da ALEAC. Quando todos estavam pensando que isso foi uma prática do passado, eis que, nesta eleição apareceu um político para reviver o reino das pererecas: o prefeito do distante município de Marechal Thaumaturgo, Valdelio Furtado (PP), no Alto Juruá, que está fazendo a alegria dos banguelas do município. Pelo que foi publicado, abriu crédito de 152 mil reais para a compra de 400 dentaduras. E tudo isso num ano eleitoral. O prefeito Valdélio Furtado está quebrando o paradigma do ditado, que diz: quem não tem cão, caça com o gato. Ele é adepto de outro tipo de caça: o eleitor. Só que caça com dentaduras. Na capital, se usa, de forma patética, a imagem do candidato comendo o chamado “quêbe,.” para mostrar que é do povão. E, em Marechal Thaumaturgo a distribuição de pererecas. Assim são os nossos políticos e suas artimanhas. A “perereca” é a grande novidade desta eleição, para a alegria dos desdentados. Assim é a política.

VERSÃO DO PREFEITO

TENTEI várias vezes um contato com o prefeito Valdelio Furtado para ouvir a sua versão sobre a compra das dentaduras. Não tive retorno, Mas, o espaço se encontra aberto. Pode ligar.

HORA DA ONÇA BEBER ÁGUA

COMEÇA amanhã, (19) a sabatina do AC24horas com os candidatos a prefeitos de Rio Branco, numa rodada de perguntas dos entrevistadores e explanação de seus planos de

governo. Tião Bocalom (PL) – o segundo nas pesquisas – será o primeiro dos entrevistados. O programa começa às 19 horas.

BOA OPORTUNIDADE

COMO o programa é sem censura de temas, ao vivo, o eleitor terá condições de avaliar o que pensa cada candidato e sobre seus planos para melhorar Rio Branco. Assim se faz jornalismo e democracia.

A COR DA CHITA É OUTRA

PARA ser mais direto, é uma burrice política candidato a vereador ficar participando de arrastões, passeatas, carreatas com o candidato a prefeito; ao não ser que, seja no seu reduto. Fora disso, é burrice política. A cor da chita é outra. Voto de vereador se conquista em reuniões, visitas, na conversa olho no olho, o eleitor quer se sentir importante. O resto não passa de ôba-ôba.

FOI UM AVISO

SUA queda na popularidade – 37 por cento no DELTA e 33 por cento no Mapas – foi um aviso ao governador Gladson Cameli de que a popularidade tem tempo de validade para todo político. E ele não foge desta regra. Tem que ter cuidado com pressões e perseguições políticas praticadas no seu entorno nesta campanha na capital, para não respingar nele. Rio Branco é um quintal, tudo se sabe, nada escapa.

SARA FRANK

NÃO é fácil a disputa em Capixaba contra a máquina municipal, mas a candidata a prefeita Sara Frank (MDB), conseguiu equilibrar a luta.

CONSEGUIU CONQUISTAR

AQUELA moça de cabelos ruivos que aparece nas fotos ao lado do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), que tem cativado eleitores e despertado curiosidade; é a Ruivinha Nascimento (MDB), que disputa uma vaga de vereadora, na capital, pelo MDB. É a juventude na política.

EM CIMA DA HORA

CANDIDATOS a vereadores do MDB têm reclamado da organização da campanha, por estarem sendo avisados das agendas do Marcus pela rede social, sem direito a uma ligação. Tudo muito solto e sem comando.

NÃO FOI QUEBRADA

A POLARIZAÇÃO entre os candidatos Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL), se arrasta desde a pré-campanha e não dá sinais até este início da campanha oficial, que possa mudar. Mas, como nada na política é imutável, vamos aguardar o jogo seguir.

NÃO VAI INFLUENCIAR

A CAMPANHA na televisão começa no próximo dia 30. Não tem o condão de mudar votos, apenas de tornar os candidatos mais conhecidos. A eleição se decide nas ruas. O resto é figuração.

FATO NOVO

O QUE pode mudar o rumo de uma campanha é se acontecer um fato novo relevante que mexa com a opinião pública. E, pela empatia que o candidato consiga com o eleitor.

VOTO ÚTIL

ESTE é um fato político que acontece em toda eleição: o chamado voto útil. Geralmente, ocorre na última semana da campanha. Quando o eleitor percebe que o seu candidato não tem chance de ganhar, geralmente, muda o seu voto. Tem uma faixa do eleitorado que não gosta de perder.

CHEGAM FORTES

TRÊS mulheres vão chegar fortes na disputa das vagas de vereadoras dentro do PP, na capital: Elzinha Mendonça, Gabriela Câmara e Lucilene da Droga Vale. A macharada da chapa, que se cuide com o trio.

PESQUISAS ESPERADAS

SENA MADUREIRA, Cruzeiro do Sul e Brasiléia, são as três pesquisas mais aguardadas no momento desta campanha, para se ter uma ideia real das disputas nestes municípios.

CAMPANHA REDONDA

NUMA eleição de vereador, não se pode afirmar nada com certeza antes das urnas abrirem. Mas existem sinais que podem ser percebidos, e que podem indicar o sucesso de uma candidatura: estrutura e ter um trabalho pela cidade. É o caso do Joabe Lira (PL), um candidato a vereador muito competitivo. Foi o melhor secretário do Tião Bocalom.

VELHO LOBO IMPRESSIONADO

O PRESIDENTE do MDB, Flaviano Melo, disse ontem ao BLOG estar impressionado com o ritmo acelerado de campanha do candidato Marcus Alexandre (MDB), que começa as andanças cedo e entra pela noite.

ERA ESPERADO

O PEDIDO de impugnação da candidatura da Leila Galvão (MDB) a prefeita de Brasiléia, era um fato esperado. A discussão vai agora para a justiça eleitoral, com o debate sendo se houve ou não dolo no fato que levou à condenação. A decisão não deve demorar e pode subir ao TSE.

MAIS NA EMPATIA

OS candidatos à PMRB, Emerson Jarude (NOVO) e Jenilson Leite (PSB) vão disputar o voto do eleitorado na base da empatia, porque são partidos pequenos e não possuem militância.

GRANDE DESAFIO

O GRANDE desafio da chapa da Federação, formada pelo PT-PCdoB e PV, será conseguir eleger um vereador. Nenhum desses partidos tem representante na Câmara Municipal de Rio Branco.

NÃO MENOSPREZEM

É BOM NÃO menosprezar a força eleitoral do deputado Manoel Moraes (PP), com seu candidato a prefeito Maxsuel Maia (PP); porque sabe como entrar no momento exato da disputa, nos últimos 15 dias, que é quando se sabe que ainda tem bambu para a flecha na eleição de Xapuri.

DOMINGO DE PAZ

UM domingo de muita paz no coração, amor, e a proteção de Deus.

FRASE MARCANTE

“A impaciência é uma das faces da estupidez.” Ulysses Guimarães.