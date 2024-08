Após bater cabeça no gramado, lateral do São Paulo deixa dérbi contra Palmeiras de ambulância | Bnews - Divulgação Reprodução/Rede Globo/Premiere

Após bater cabeça no gramado, lateral do São Paulo deixa dérbi contra Palmeiras de ambulância | Bnews - Divulgação Reprodução/Rede Globo/Premiere

Durante o dérbi entre Palmeiras x São Paulo, o lateral-esquerdo Patryck Lanza sofreu um acidente na disputa com o atacante palmeirense Estêvão. O defensor do Tricolor Paulista acabou batendo a cabeça no gramado, após pular para cabecear a bola.

O lance com imagens fortes aconteceu durante a cobrança de tiro de meta do goleiro Weverton. Na queda de Patryck, atletas de Palmeiras e São Paulo imediatamente pediram atendimento médico para o jovem atleta de 21 anos.

🎥 Assista o lance:

Fonte: BNEWS