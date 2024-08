Muita confusão marcou o pós jogo de Palmeiras 2 x 1 São Paulo, disputado neste domingo (18/8), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A discussão iniciou no gramado, logo depois do fim do clássico, e se estendeu até o túnel de acesso aos vestiários.

Raphael Claus, árbitro da partida, foi chamado para analisar no VAR a briga no túnel, onde dá para ver Zé Rafael levando dois socos de um jogador do São Paulo. Entretanto, ele ainda não anunciou nenhuma decisão, que deve ser divulgada após a súmula da partida ser postada no site da CBF.

Confira momento da briga:

⏯️ Vídeo: clássico entre Palmeiras x São Paulo termina em pancadaria Clássico teve confusão após o apito final e seguiu até o túnel de acesso aos vestiários. Palmeirense Zé Rafael levou dois socos Leia: https://t.co/KLXUX8rOkj pic.twitter.com/HhcfpQjSPu — Metrópoles (@Metropoles) August 18, 2024

O Palmeiras emitiu uma nota e afirmou que nenhum jogador e treinador darão entrevistas neste domingo (18/8). Leia o comunicado completo:

“Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não darão entrevistas neste domingo. O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte”.