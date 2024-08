Vídeo: baleia jubarte presa em rede de pesca é resgatada por bombeiros no litoral de SC

Uma baleia jubarte, que estava presa em rede de pesca, foi resgatada por bombeiros de Santa Catarina na tarde de quarta-feira, 14, próximo à Ilha Feia, lado sul de Balneário Piçarras. Após receber a informação da ocorrência, a corporação seguiu ao local para socorrer o animal.

“Com apoio das embarcações mais próximas, a guarnição composta pelo capitão Manoel, cabo Júnior e guarda-vidas civil voluntário e bombeiro comunitário Altair, todos especialistas em Salvamento Aquático, deslocou-se para o atendimento”, disse o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

No momento do resgate, o mar estava agitado, com ondas de 0,5 metro e muito vento na região. No entanto, a visibilidade era boa, o que facilitou a localização e aproximação do animal.

“Ao chegar ao local, a equipe constatou que a baleia, de porte médio, estava presa na nadadeira caudal em redes de pesca que se estendiam por mais de 60 metros, já demonstrando sinais de exaustão”, acrescenta a corporação.

Para desprender a baleia jubarte da rede de pesca, foram usadas tesouras sem ponta para não machucá-la. Posteriormente, uma parte da rede e uma pequena âncora que estavam presas no animal foram recolhidas.

Após a liberação, a baleia foi monitorada. “Ela submergiu e deslocou-se com velocidade em direção ao mar aberto”, disse o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.