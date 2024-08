Sala de situação na Dataprev monitora realização do Concurso Nacional Unificado

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) acompanhará a realização do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de uma “sala de situação” instalada no edifício-sede da da Dataprev, em Brasília, a partir das 6h de domingo.

Estarão presentes a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o coordenador-geral de Logística do CPNU, Alexandre Retamal, e outros integrantes da pasta. Autoridades como o presidente dos Correios, Fabiano dos Santos, entre outros envolvidos na organização da seleção também devem comparecer. Entre 6h e 20h, a Equipe para Tratamento de Incidentes e Respostas (ETIR) fará o monitoramento em tempo real, o que agilizará a tomada de decisões diante de quaisquer intercorrências.

A ETIR do CPNU é baseada nos mesmos métodos utilizados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A equipe também estará conectada ao Centro Nacional de Comando e Controle (CNCC) do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e a todos os 27 Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, assim como estará integrada às 27 Coordenações Regionais da Fundação Cesgranrio, realizadora do concurso.

Credenciamento de imprensa

A partir das 8h30 do domingo, será disponibilizada uma sala com internet, no prédio da Dataprev, para os jornalistas que queiram acompanhar o andamento da prova. É necessário fazer credenciamento prévio através de formulário eletrônico. As principais informações sobre o concurso foram reunidas em um Press Kit.

Ao final do período de realização da prova, a ministra Esther Dweck falará com os jornalistas presentes para um balanço da aplicação do concurso. A previsão é que isso aconteça por volta das 18h30, com transmissão da EBC pela TV (CanalGov) e pelo Youtube do CanalGov.

Serviço:

Quando: Domingo (18/08), a partir das 8h30. Coletiva de imprensa prevista para 18h30

Onde: Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social) – Setor de Autarquias Sul, quadra 1, bloco E/F, Via L2 Sul, Brasília – DF.

Credenciamento: https://forms.gle/r9w5EGrys5e1wX4Q8