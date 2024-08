Registro raro: ataque de onça-preta a jacaré é flagrado no Pará; veja o vídeo

Um grupo de pescadores flagrou em vídeo os momentos em que avistaram duas onças-pretas na floresta amazônica, uma raridade na fauna brasileira. Uma delas predava um jacaré.

Encontro aconteceu durante uma viagem de pesca esportiva. Segundo o engenheiro Fernando Motta, que faz parte de um grupo de amigos golfistas da região de Campinas, relatou que o encontro aconteceu durante uma viagem de pesca esportiva, no dia 8 de agosto, às margens do rio Cururu, um afluente do rio Teles Pires. O local fica a duas horas de barco da cidade de Jacareacanga, no Pará, na floresta amazônica.

Somos do grupo ‘Amigos do Golfe e Pesca de Campinas’ e decidimos fazer essa viagem de sete dias para pescar. Estávamos subindo o rio por volta das 6h30 da manhã quando avistamos a primeira onça-preta predando um jacaré.

Ao notar a presença do animal, o grupo, que estava dividido em dois barcos, imediatamente retornou para capturar o momento em vídeo. “Conseguimos filmar e fotografar tudo de uma distância de cerca de 10 metros. Foi um momento incrível e muito raro”, conta Fernando. As imagens, registradas pelos membros do grupo, foram compartilhadas nas redes sociais e rapidamente viralizaram, chamando a atenção pela raridade do avistamento.

As onças-pretas, ou onças-melânicas, são uma variação da onça-pintada comum. As onças-pretas são caracterizadas pela pelagem completamente escura devido a uma mutação genética. Embora sejam onças-pintadas, a mutação faz com que as rosetas sejam menos visíveis, dando ao animal uma aparência negra. Segundo o biólogo Ed Ventura, do Instituto Bioventura, menos de 10% das onças-pintadas apresentam essa variação genética, conhecida como melanismo.

Avistamento é extremamente raro, tornando o registro feito pelo grupo ainda mais valioso. “Avistar uma onça-preta já é raro, mas predando um jacaré-açu na Amazônia, é a primeira vez que eu vejo”, comentou o biólogo conservacionista Gustavo Uchôa, especialista em grandes felinos.

O jacaré- açu é o maior de todos os jacarés, podendo chegar até 6 metros de comprimento e até 300 kg. Ele é encontrado na bacia Amazônica e, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, corre menor risco de extinção.

Outra onça foi vista no mesmo dia. Para Fernando, a experiência foi surpreendente, pois ele havia comentado com sua família que esperava ver uma onça durante a viagem, mesmo sem grandes expectativas. E, para seu espanto, além do primeiro avistamento, o grupo ainda avistou outra onça-preta mais tarde, no final da tarde do mesmo dia.

Foi surreal. De manhã, vimos a primeira onça, caçando o jacaré, e à tarde, outra, que estava tomando banho no rio. Dá para afirmar que era outro animal porque a primeira tinha um ferimento no olho esquerdo, enquanto a segunda estava em perfeitas condições.

O engenheiro destacou a importância de compartilhar essa experiência com outros amantes da natureza. “Nós pescamos e devolvemos os peixes para o rio. Queríamos que esse registro fosse visto por pessoas que, assim como nós, apreciam a natureza selvagem”, explica.