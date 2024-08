Polícia reforçou segurança em 57 pontos do concurso nacional unificado no Acre

Durante o Concurso Nacional Unificado realizado no domingo, 18, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a segurança foi garantida por um amplo esquema de policiamento ostensivo e preventivo. A Polícia Militar do Acre desempenhou papel importante na operação, que envolveu a presença de militares em 57 escolas espalhadas pelos municípios.

A segurança contou com a colaboração de diversas instituições, incluindo o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Polícia Federal, os Correios, a Cesgranrio e o Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Juntas, essas entidades asseguraram um ambiente seguro para os candidatos e demais envolvidos no processo.

O planejamento e a execução do policiamento foram coordenados para prevenir qualquer tipo de incidente, garantindo a integridade dos participantes e a ordem durante o concurso. O trabalho conjunto das forças de segurança e das instituições envolvidas foi bem realizado e eficiente, sem transtornos.

O capitão Kleyton Souza participou da operação e relatou qual o objetivo do policiamento. “É o primeiro Concurso Nacional Unificado e a Polícia Militar está com um efetivo grande para o objetivo de prestar a segurança, apoiando todos os envolvidos, auxiliando a instituição aplicadora das provas para garantir o sigilo, a segurança das informações da prova e a questão de segurança pública mesmo, para que no entorno dos locais de aplicação do certame não tenham ocorrências que possam interferir no concurso público. O objetivo é garantir o sigilo das informações e a segurança próximo das escolas e aos participantes e a quem está trabalhando também para o concurso”, finalizou o militar.