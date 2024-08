Foragido do Acre é preso em operação contra abuso de menor no Sul do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas, deflagrou neste sábado (17) a Operação Inocência Roubada, que resultou na prisão de Miguel de Souza, 29, foragido de Rio Branco por estupro de vulnerável.

De acordo com policiais civis da 63ª DIP, as diligências iniciaram após o recebimento de uma carta precatória da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco. Com base nisso, os policiais identificaram que o foragido estava morando em Pauini e efetuaram a prisão dele no bairro Fortaleza.

63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). (Foto: Divulgação/PC-AM)

Consta nos autos que o homem abusava da enteada desde os 8 anos de idade, sendo que a vítima, após anos de violência, engravidou aos 11 anos do infrator.

No momento da prisão, o homem tentou se passar por outra pessoa, utilizando nomes que não eram os seus. Ele passará por audiência de custódia e, posteriormente, será recambiado para o Acre.