SE A ELEIÇÃO fosse hoje o candidato a prefeito pelo MDB, Marcus Alexandre, venceria no primeiro turno a disputa pela PMRB. É o que mostrou a pesquisa do DELTA, publicada ontem pelo AC24horas. Marcus apareceu com 42,36 pontos percentuais contra os 34,04 do prefeito Tião Bocalom (PL). Jenilson Leite (PSB) chegou a 3,98 pontos e Emerson Jarude (NOVO) 3,84. A soma dos índices dos candidatos Tião Bocalom (PL), Jenilson Leite (PSB) e Emerson Jarude (NOVO), não suplantou o teto alcançado pelo candidato Marcus Alexandre (MDB), o que se configura numa vitória no primeiro turno. Num eventual segundo turno, Marcus Alexandre (MDB) venceria com 48,32 pontos percentuais, batendo Tião Bocalom (PL) com 36,52. No quesito rejeição o prefeito Tião Bocalom (PL) tem o pior índice, sendo rejeitado por 34,66 dos entrevistados. Marcus Alexandre (MDB) ficou com 18,26. Emerson Jarude (NOVO) com 12,30 e a menor rejeição é do Jenilson Leite (PSB), que registrou 10,56. O quadro continua mostrando Marcus Alexandre (MDB) liderando em todas as pesquisas feitas por institutos confiáveis até este momento, com o quadro polarizado com o prefeito Tião Bocalom (PL).

NINGUÉM GANHOU NADA

NINGUÉM comemore e ninguém se descabele pelo resultado da pesquisa do DELTA. A campanha para valer teve ontem o seu início. E pesquisa registra um momento da campanha. A pesquisa do próximo dia 30 é que começará a delinear uma preferência mais consistente de cada candidatura que disputa a PMRB.

VIRA TENDÊNCIA

MAS, uma observação deve ser feita: quando um candidato emenda vencendo uma pesquisa atrás da outra, vira uma tendência eleitoral perigosa para os adversários, por mostrar votos consolidados.

MASOQUISMO POLÍTICO

O SENADOR Alan Rick (UB) deve ser um masoquista político, não vejo outra explicação; para ficar pegando uma rasteira atrás da outra, e continuar a bater palmas para seus algozes. Vai levar nova rasteira em 2026. Mas, gosto não se discute.

QUEDA DO GLADSON

A PESQUISA do DELTA não foi nada favorável para o governador Gladson Cameli, que apareceu com apenas 37 por cento de Bom e Ótimo. Muito baixo para quem sempre teve uma alta aceitação.Na pesquisa do Brasil em Mapas, sua aceitação é menor ainda: 33 por cento. E não venham somar o quesito Regular para mascarar os números e ser agradável ao patrão. É do A-B-C da política que a popularidade dos governantes não é eterna. Já vi governantes que davam autógrafos, desabarem na aceitação popular. O Gladson não está imune.

NÃO SE ILUDAM

CARGO de confiança não decide uma eleição. Não adianta se forçar esses servidores a engrossarem manifestações políticas, porque quem decide quem ganha uma eleição para cargo majoritário são os votos dos grotões.

PÃO E CIRCO

A EXPOACRE tende a continuar sendo um grande arraial público, lembra muito o pão e circo dos imperadores romanos. E segue a vida.

JUSTIÇA ELEITORAL

CHEGA a informação que o MDB deve acionar a justiça eleitoral contra a direção do RBtrans, por supostamente colocar seus fiscais para multar carros estacionados nas reuniões do partido, como teria ocorrido, ontem. Vários vídeos foram gravados.

GRANDE FARSA

TODA farsa é demolida pelos fatos. Os doidos da baladeira que pregam uma guerra da direita contra a esquerda na eleição para a prefeitura de Rio Branco, não atentaram para o noticiário nacional que apontou que, em 85 campanhas para prefeituras, o PL do Bolsonaro e o PT do Lula estão abraçados no mesmo palanque.

NA CAMPANHA DA CUNHADA

QUEM entrou direto na campanha é o ex-prefeito Mauri Sérgio, que está pedindo votos para sua cunhada Márcia Barbosa, que disputa uma vaga de vereadora pelo REPUBLICANOS.

CONTO DO PACO

JÁ tem candidato a prefeito dizendo que foi enganado, por não ter pingado um centavo dos milhões prometidos pelos presidentes de partidos para as suas candidaturas. Esmola grande, o cego desconfia, diz o ditado.

FORA DOS PLANOS

A DEPUTADA federal Meire Serafim (UB) não vai se afastar no momento para que assuma a primeira suplente Mirla Miranda (UB), como estava previsto.

MUITO SIMPLES

ESSA questão das emendas parlamentares brecadas pelo STF, acontece pela falta de transparência na sua aplicação. Por qual razão os parlamentares não querem ser fiscalizados? É só criarem normas para acompanhamento das aplicações que haverá a liberação. Querem fiscalizar os demais poderes e não serem fiscalizados? E ainda se acham perseguidos? Ora, bolas!

SERVIÇO PRESTADO

O candidato a vereador de Rio Branco, ex-deputado Heitor Junior (MDB), tem uma história muito bonita de trabalho na associação dos portadores de hepatite. Seu mandato de deputado foi todo dedicado a esta causa. Tem respaldo para pedir votos a vereador da capital. Foi um bom deputado e pode ser um bom vereador.

NÃO ESTÁ MORTO

NÃO tem conseguido liderar as pesquisas, mas não tenha o prefeito Tião Bocalom (PL), como morto nesta disputa da PMRB. O jogo começou a ser jogado. E a campanha é como CPI, se sabe como começa, mas não se sabe como termina.

ENGRANDECEM O DEBATE

VEJO as presenças do Jenilson Leite (PSB) e do deputado Emerson Jarude (NOVO) na disputa da PMRB, como algo muito salutar, por dois fatos: engrandecem o debate e ampliam o leque de escolha do eleitor.

NOME CONSOLIDADO

OUVI ontem de um político do Alto Acre, que não apoia a reeleição do prefeito Sérgio Lopes (PL), de que não será fácil lhe derrotar, pela consolidação da aceitação da sua gestão.

UM BOM NOME

SEMPRE costumo citar nomes de candidatos a vereadores que podem bem representar os eleitores na Câmara Municipal de Rio Branco. O ex-deputado Jamil Asfury (REPUBLICANOS), é um dos bons candidatos que estão na busca de um mandato.

NÃO SE ESQUEÇAM

AOS que desmerecem as pesquisas é bom lembrar que o instituto DELTA acertou os resultados das últimas campanhas. Eu, não brigo com pesquisa.

FRASE MARCANTE

“Guarda uma semente na terra que a terra te dará uma flor”. Gibran Kahil.