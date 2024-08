Candidatos a vereador registram fotos de desenho animado no sistema do TSE; veja

Após a divulgação do registro de candidatos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) algumas curiosidades chamaram atenção. Entre elas, alguns candidatos que usaram personagens de desenho animado para identificação da candidatura.

O TSE afirma que a fotografia deve ser frontal e proíbe imagens que dificultem o reconhecimento do candidato.

O pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro, Manoel Gilberto da Silva (Avante), conhecido como “Caçulinha O Amigo do Rio”, aparece no sistema do TSE com a imagem do personagem Leonardo, das Tartarugas Ninja.

Reprodução/TSE

Reprodução/TSE

Já a candidata Quivia de Aguiar Melo (PRD), de Diadema, São Paulo, aparece no sistema com a imagem do Pato Donald. Ela concorre à disputa do cargo de vereadora.

Fonte: BNEWS