Xuxa se nega a tirar foto com fã no Projac; assista

A cantora Xuxa foi flagrada negando uma foto a um fã que a acompanhava em meio a uma multidão. O episódio aconteceu na noite desta sexta-feira (16), em frente ao Projac, centro de produções dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

No registro que circula nas redes sociais, é possível ver Xuxa se dirigindo ao fã e dizendo “Você já tirou foto. Já tirou lá dentro”. Em seguida, o homem, vestido como cover da cantora, se vira e vai embora, enquanto ela fotografa com outros fãs.

MEU DEUS! Xuxa dá fecho em fã e se nega a tirar foto com ele: “Você já tirou. Já tirou lá dentro.” 🗣️ pic.twitter.com/JWYeP094yl — POPTime (@siteptbr) August 17, 2024

A resposta inusitada da cantora dividiu opiniões na web. Uma parcela não gostou nada da atitude: “Pensam que esse pessoal é educado, só tem educação quando se tem algum beneficio em imagem ou algo assim”, disse um internauta. “Como é que a Xuxa ainda faz tanto sucesso?”, questionou outro.

Em contrapartida, fãs de Xuxa se manifestaram em defesa da artista nas redes sociais: “Ela tira foto com todo mundo dentro do estúdio, literalmente todos! Tem gente que força a barra para tirar mais”, comentou um usuário do X, antigo Twitter. “E tá errada? tem que dar espaço pra quem ainda não tirou, ué”, disse outro internauta.

