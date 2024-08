VÍDEO: Comerciante é baleado por cadeirante após negar dinheiro

Um comerciante precisou ser internado depois de ser atingindo por tiros disparados por um cadeirante. O caso aconteceu nesta quinta-feira (15), na quadra 605 do Recanto das Emas, no Distrito Federal.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria ido ao estabelecimento do lojista. Na ocasião, ele o abordou e ofereceu uma transferência via Pix em troca de R$ 10 em espécie. Em um primeiro momento, o comerciante concordou com a troca. No entanto, o cadeirante não realizou a transferência. Em razão disso, a vítima disse que não entregaria o valor e retornou para a loja.

Nesse momento, o suspeito realizou os disparos de arma de fogo contra o trabalhador. O acusado, que já possuía quatro passagens pela polícia pelo mesmo crime, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O estado de saúde do lojista é considerado estável.

