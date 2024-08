VÍDEO: Bolsonaro é retirado às pressas de evento após ataque… de abelhas; veja!

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teve que encerrar seu discurso de forma abrupta em Macaíba, no Rio Grande do Norte, após ser atacado por abelhas nesta sexta-feira (16). O cacique do PL participa de uma série de comícios ao lado de correligionários, e o incidente foi registrado em vídeo por apoiadores que estavam em cima do trio elétrico de onde o ex-presidente falava para a multidão.

No momento do ataque, Bolsonaro informou que estava sendo atacado por abelhas e rapidamente desceu do trio elétrico, encerrando seu discurso. O locutor do evento tentou amenizar a situação com uma brincadeira:

“O homem é tão doce que até abelha apareceu por aqui”, disse, arrancando risadas dos presentes.

A agenda de Bolsonaro no estado já incluiu participações em eventos nas cidades de Parnamirim, Natal e Extremoz, onde ele manifestou apoio aos candidatos Salatiel de Souza, Paulinho Freire e Jussara Sales, respectivamente, para as eleições municipais deste ano.

Fonte: BNEWS