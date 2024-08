VÍDEO: Atleta brasileira de jiu-jitsu é beijada à força antes de luta intergênero

A brasileira multicampeã de jiu-jitsu, Gabi Garcia, foi beijada à força pelo seu próximo adversário, o australiano Craig Jones, durante a ‘encarada’ oficial da luta, que acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O duelo entre os dois, que se trata de uma luta intergênero, é uma das principais lutas do evento Craig Jones Invitational, que carrega o nome do lutador australiano. A brasileira comentou sobre o ocorrido e reforçou a rivalidade com o atleta.

“Ele está me enchendo tanto o saco que eu quero amassar ele. Eu até perguntei se poderia usar mordida na luta. Ele é um cara chato, é um cara do bem, mas é chato. Ele grava tudo, ele fala da minha vida pessoal para as pessoas. Eu vou te amassar lá”, disse Gabi Garcia ao site MMA Fighting.

Depois do episódio, o australiano provocou a brasileira nas redes sociais e afirmou que os brasileiros “não aguentam uma brincadeirinha”. Os dois são amigos há anos, mas Gabi Garcia afirmou que ele “passou do ponto”.

ASSISTA:

Fonte: BNEWS