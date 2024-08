Silvio Santos, fundador do SBT e ícone da TV, morre aos 93 anos

Silvio Santos morreu aos 93 anos. Apresentador com mais de 60 anos de carreira, o fundador da emissora SBT deixa a esposa, Íris Abravanel, e seis filhas, Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata.

Em julho de 2024, o apresentador assustou o público ao ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein após ser diagnosticado com h1n1 , doença viral que se manifesta como infecção respiratória. Na época, ele passou poucos dias internado.Senor Abravanel, conhecido como Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Primogênito de um casal de imigrantes judeus sefarditas, teve outros cinco irmãos que cresceram na então capital do Brasil a partir da chegada da família no país, em 1924.

Antes de iniciar a carreira televisiva, serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas, em 1948. O carioca também se formou como técnico em contabilidade e ficou conhecido por adentrar no universo profissional como vendedor ambulante.

Senor era chamado de Silvio pela mãe, mas teve o nome artístico consolidado ao participar de um programa de calouros comandado pelo apresentador Jorge Curi e o produtor Mário Ramos. A voz marcante entre as vendas nos “camelôs”, foi convidado a participar de um concurso para locutores na Rádio Guanabara e intercalou os trabalhos nas ruas com programas de rádio.

Santos passou a adaptar para a TV o formato de espetáculos e sorteios que realizou por também ter atuado como animador de circo antes do sucesso nacional. Estreou o formato interativo no programa “Vamos Brincar de Forca”, transmitido pela TV Paulista, em 1962.

O apresentador continuou atuando na televisão quando a emissora foi incorporada pela TV Globo, em 1966. No canal de Roberto Marinho, seguiu aprimorando o formato e aumentando a audiência do “Programa Silvio Santos”, com quadros como “Pergunte e Dance” e “Só compra quem tem”.