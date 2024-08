Mulher é indiciada por injúria racial após chamar advogada de ‘macaca’; assista

Segundo a advogada, a autora do crime é casada com o ex-marido de uma das suas clientes | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Segundo a advogada, a autora do crime é casada com o ex-marido de uma das suas clientes | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher, identificada como Daniela Guasi Trevizan, de 42 anos, foi gravada no momento em que proferia termos racistas ao se dirigir a uma advogada. Ela foi indiciada por difamação, maus-tratos, injúria e injúria racial.

A vítima, Cristiane Linhares, contou que Daniela é a atual mulher do ex-marido de uma de suas clientes. As informações são da CNN Brasil. De acordo com a advogada, Daniela estaria agredindo a filha da cliente com o ex-marido. O caso aconteceu no dia 31 de julho. Há uma medida protetiva entre a autora das injúrias e o ex-marido.

A PM foi acionada e, ao notar a presença da advogada, Daniela disse ao marido que Cristiane era da “mesma laia” que a ex-mulher dele e disparou: “Até a macaca está lá.”

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que Daniela foi ouvida e indiciada pelos quatro crimes. O marido dela, de 50 anos, também foi indiciado por maus-tratos contra os filhos.

Assista:

