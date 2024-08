A ELEIÇÃO para a prefeitura de Brasiléia deve caminhar para uma disputa dura, por envolver os dois principais grupos políticos do município. A prefeita Fernanda Hassem (PP)- que vem de duas vitórias eleitorais – não poderá ser mais candidata. A sua opção para a disputa da sua sucessão, Suly Guimarães, não conseguiu decolar, e foi substituída pelo vice-prefeito Carlinho do Pelado (PP), que sempre foi uma liderança apenas mediana, sempre esteva na sombra do prestígio da sua madrinha, a prefeita Fernanda Hassem (PP); essa sim, uma líder. Mas, ela vai conseguir transferir votos que possam dar uma vitória ao seu candidato? O tempo responderá. Teremos a partir de hoje 45 para se saber se Pelado chegará nas urnas com chance de ganhar. Como adversária terá a ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão (MDB), líder da oposição, que mesmo perdendo as últimas eleições; ela saiu sempre bem votada. Apareceu bem posicionada na pré-campanha, antes da entrada de Carlinhos do Pelado como candidato. Ainda não existe uma pesquisa registrada para aferir até que ponto a mudança afetará o quadro da disputa. Leila é forte em qualquer cenário, não é para ser subestimada. Será mais uma disputa do grupo da Fernanda Hassem (PP) contra o grupo da ex-prefeita Leila Galvão (MDB). Sem pesquisas registradas, fica difícil de se apontar um favorito, é uma eleição que poderá ser decidida nos detalhes. Porque são dois grupos fortes envolvidos.

COM QUE MORAL?

QUEM criou um Fundo Eleitoral bilionário para bancar suas campanhas, que aprovou uma PEC anistiando os crimes eleitorais dos partidos, que reduz a verba para os candidatos negros, que quer usar sua emendas impositivas sem fiscaliação e sem transparência, que fez uma farra com a chamada verba do Relator, tem moral para atacar o STF e pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Querem ser os doidos da baladeira? Esses nossos parlamentares e seus telhados de vidro….

POSSIBILIDADE ZERO

A POSSIBILIDADE do grupo de extrema-direita bolsonarista conseguir o impeachment do ministro Alexandre Moraes, é zero.

QUER TRANSPARÊNCIA

QUANDO o ministro do STF, Flávio Dino, suspende o pagamento de emendas parlamentares, por exigir um regramento nas suas aplicações pelos parlamentares, visa preservar e exigir transparência na aplicação dos valores bilionários. Tem que ter critério, virou uma farra sem controle

DECISÃO ACERTADA

ENFIM, bateu a luz de coragem no presidente Lula, ao não reconhecer a eleição do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Quando dá para o Lula abandonar o amigo ditador, é porque a fraude eleitoral no pleito do país vizinho, não há como mascarar.

DITADURA NÃO SE RECONHECE

DITADURA não é para ser reconhecida por nenhum país sério, porque fere a democracia. Quem apoia o ditador, se equivale. Antes tarde do que nunca, o Lula caiu na real que o Maduro é um ditador.

BOLAS PODRES

NOTEI que quando se trata de demissões por perseguição política, jogam para a vice-governadora Mailza Assis assinar. Deixam o Gladson viajar para jogar o pacote de maldades no seu colo. Acho até que discorda, mas quem assina acaba por ser o responsável pelo ato, perante a opinião pública. Deixam sempre o Gladson de fora. As bolas podres jogam para a Mailza. Não é coincidência.

LARGA FOLHA

A ALEAC estará promovendo nesta sexta-feira, por iniciativa do deputado Pedro Longo, uma sessão de homenagem à Maçonaria, uma instituição séria, com foco em promover o bem público.

NÃO É A ÚLTIMA BOLACHA

O DEPUTADO FEDERAL Roberto Duarte (REPUBLICANOS) conseguiu organizar o partido em todo estado para a disputa de prefeituras e de vereadores. Mas na capital, a sua chapa para vereador não deverá furar o teto de apenas um eleito. Dois seria para mandar rezar uma Missa em Ação de Graças, a chapa é bem fraca.Longe de ser a última bolacha do pacote.

COMEÇOU A CAMPANHA

A PARTIR de hoje começa para valer a disputa para vereador e prefeito. Serão 45 dias até a eleição. A campanha para valer, as pesquisas que vão dar um norte da disputa, serão as que serão publicadas de hoje para frente. Esqueçam as pesquisas passadas.

MERO FIGURANTE

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Dr. Nogueira, é bem intencionado, só que o inferno está lotado dos bem intencionados. Não conseguiu nomear nem os cargos de confiança mais próximos. O secretário Nogueira é o que menos manda na Saúde. Aliás, ninguém sabe quem manda na pasta, que foi loteada de afilhados de candidatos a vereadores para fazer campanha. Nogueira é hoje um mero figurante no emaranhado da secretaria. Uma Rainha da Inglaterra. Não deram condições de fazer nada. Melhor pedir o boné.

NÃO CONVIDEM

NÃO convidem para o mesmo tacacá o presidente do Sindmóveis, Augusto Nepomuceno, e o prefeito Tião bocalom (PL), andaram se desentendendo em recente encontro na FIEAC. Bocalom não gostou de ser cobrado por promessas não cumpridas.

BANDO DE TEÓRICOS

NÃO ADIANTA a tropa de choque do governo e o próprio governador Gladson, pressionar os secretários para que entrem na campanha, porque raro é o da sua equipe que é político. O restante é um bando de teóricos.

SEMPRE FOI SOMBRA NO PT

O COORDENADOR da campanha do prefeito Tião Bocalom, Renan Biths, teve a sua militância toda forjada nos governos do PT, onde ocupou cargos de confiança. Mas nunca participou dos comandos das campanhas. Sempre ficou no segundo escalão, nas sombras. Não dá para julgar se conseguirá dar o dinamismo que a campanha do prefeito Bocalom precisa. Terá uma missão complicada.

NÃO CONSEGUIU PROJETAR

QUANDO esteve no comando do gabinete da vice-governadora Mailza Assis, Renan Biths, de onde saiu recentemente, não conseguiu projetar o nome dela para a disputa do governo em 2026.

AGUARDAR AS PESQUISAS

NÃO vou ficar no achismo sobre como está o cenário da disputa da prefeitura de Sena Madureira. Quero antes ver as próximas pesquisas para ter uma noção se a entrada do deputado Gilberto Lira (UB) mexeu no quadro.

NÃO CONSEGUIU DECOLAR

PELAS notícias que chegam de Tarauacá, a candidatura do empresário Zé Filho (REPUBLICANOS), não conseguiu decolar. Lhe falta uma coordenação de campanha e ser melhor divulgado. Ninguém ganha eleição sem aparecer.

FATOS QUE CONTAM

A PREFEITA Rosana Gomes asfaltou mais a cidade do que nos últimos 12 anos que os prefeitos anteriores, conseguiu tornar os ramais trafegáveis em todos períodos do ano, são pontos que se refletem na preferência do eleitor, registrados nas sondagens sobre a disputa da prefeitura de Senador Guiomard que lhe dão vantagem.

MELHORAR MUITO

CASO a vice-governadora Mailza Assis queira mesmo ser candidata a governadora com chance de vitória, tem de melhorar a sua comunicação, que está longe do desejável.

FRASE MARCANTE

“Você nunca achará arco-íris se estiver olhando para baixo”. Charles Chaplin