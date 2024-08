3 em cada 10 PMEs têm planos de crescimento, mostra estudo da Serasa

A Serasa Experian realizou uma pesquisa para entender o perfil dos empreendedores, como as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) estão estruturadas hoje e como elas estão se preparando para o futuro. Foram entrevistados representantes de PMEs em todo o país, utilizando um modelo estatístico de segmentação para analisar os resultados. Com isso, a Serasa Experian identificou quatro perfis distintos: Quero ser Grande, Caminho Estável, Batalha Diária e Liderança Inovadora.

A saúde financeira das PMEs por perfil

Fator determinante para as PMEs, as questões financeiras foram fundamentais para o agrupamento dos perfis.

Ao serem questionadas sobre reservas para imprevistos e crises financeiras, 56% das PMEs afirmam possuí-las. Esse número cresce para 72% nas empresas da categoria “Liderança Inovadora”. Os grupos “Quero ser Grande” e “Caminho Estável” apresentam percentuais semelhantes, com 60% e 58%, respectivamente, respondendo que possuem reservas. Por outro lado, 56% das pequenas e médias empresas “Batalha Diária” não costumam ter economias.

Quando falamos de lucro, 72% das PMEs afirmam que operam no positivo, apesar da escassez de recursos financeiros e humanos.

Nesse sentido, o grupo que se destaca é o “Liderança Inovadora”, com 89% das empresas que apresentam esse perfil declarando lucratividade. Novamente, os perfis “Quero ser Grande” e “Caminho Estável” apresentam dados similares, com 72% e 75%, respectivamente, afirmando ter lucros.

Já as pequenas e médias empresas que se encaixam no perfil “Batalha Diária” apresentam outra realidade financeira, com 43% delas ficando no 0x0 ou operando no vermelho.

“A pesquisa nos traz insumos e um panorama valioso para entender, de forma profunda, as características e demandas das PMEs. Isso é fundamental para que possamos apoiá-las em cada momento, com soluções personalizadas, alinhadas aos seus perfis e necessidades específicas.”, afirma o Vice-Presidente de PME da Serasa Experian, Cleber Genero.

Veja o detalhamento de cada perfil:

1. Quero ser grande

Com maior representatividade (31%), este grupo predomina as empresas que estão em conformidade com as obrigações e têm planos de crescimento robustos. 72% delas reportaram lucros e 60% possuem reservas para imprevistos.

Quando questionadas sobre recursos financeiros, humanos e de tempo, as PMES deste perfil são as que menos sofrem com escassez: 44%, 46% e 53% respectivamente afirmam que suas empresas não apresentam tais problemas.

Porte e segmento: 41% são microempresa, 33% são médio porte, 14% empreendedores individuais e 12% pequeno porte. Já falando do segmento, 70% atuam em serviços, 18% em comércio varejista, 9% na indústria e apenas 3% em comércio atacadista.

Idade da empresa: 39% têm mais de dez anos, 24% entre 5 e 10 anos, 14% de 3 a 5 anos e 23% de 6 meses a 3 anos.

2. Caminho Estável

Com 25% das PMEs, estas empresas focam na estabilidade e na manutenção dos resultados atuais, sem grandes ambições de expansão. A maioria (75%) reportou lucros e 58% possuem reservas de emergência.

Em relação a recursos para a empresa funcionar, as PMEs desse grupo afirmam ter mais escassez na parte financeira e humana, 42% cada. Já em termos de tempo, 41% afirmam que não é uma questão em seu negócio.

Porte e segmento: 47% são consideradas microempresas, 24% possuem porte médio, 16% pequeno porte e 14% são empreendedores individuais. Já quanto a atuação, 63% se concentram no setor de serviços, 22% no comércio varejista, 13% na indústria e 2% no comércio atacadista.

Idade da empresa: 51% têm mais de 10 anos, 18% de 5 a 10 anos, 15% de 3 a 5 anos e 16% de 6 meses a 3 anos.

3. Batalha Diária

Este grupo, que compreende 22% das PMEs, enfrenta grandes desafios para se manter operando, com escassez de recursos financeiros e humanos. Apenas 49% reportaram lucros e 56% não possuem reservas para imprevistos.

Recursos financeiros, humanos e de tempo: Empresas desse grupo são as que mais sofrem com falta de recursos financeiros (52%) e humanos (47%). Em termos de tempo, 34% apresentam um parecer neutro sobre a escassez do recurso.

Porte e segmento: 37% são empresas de médio porte, 31% microempresas, 25% são empreendedores individuais e 7% de pequeno porte. Quanto ao ramo de atuação, 71% se concentram em serviços, 18% no comércio varejista, 6% na indústria e 5% no comércio atacadista.

Idade da empresa: 24% têm mais de 10 anos, 16% de 5 a 10 anos, 17% de 3 a 5 anos e 38% de 6 meses a 3 anos.

4. Liderança Inovadora

Também com 22%, estas empresas se destacam pela liderança em seus setores e apresentam forte segurança financeira e inovação. 89% reportaram lucros e 72% possuem reservas financeiras.

Recursos financeiros, humanos e de tempo: 43% das PMEs que se enquadram como Liderança Inovadora apresentam recursos financeiros e de tempo. 36% apresentam também recursos humanos.

Porte e segmento: 43% das PMEs que se enquadram nesse retrato são microempresas, 26% de porte médio, 18% de porte pequeno e 14% são empreendedores individuais. Em termos de setor de atuação, 60% estão no setor de serviços, 23% no comércio varejista, 10% na indústria e 6% no comércio atacadista.

Idade da empresa: 37% têm mais de 10 anos, 19% de 5 a 10 anos, 17% de 3 a 5 anos e 27% de 6 meses a 3 anos.

Resumo Geral Perfis

Metodologia

A pesquisa envolveu uma amostra representativa de 1.009 PMEs, considerando a classificação estabelecida pelo SEBRAE. A pesquisa buscou abranger diversos setores, incluindo comércio, serviços e indústria, bem como empresas que atuam tanto no mercado B2B quanto no B2C. Foram incluídos cargos de coordenadores, gerentes, diretores, sócios e proprietários, desde que fossem maiores de 18 anos. A coleta foi realizada por meio de painel online e a margem de erro foi de 3,1% com um intervalo de confiança de 95%. Foram excluídas da amostra associações, federações, igrejas e outros órgãos religiosos.

Serasa Experian

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.