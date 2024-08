Embora seja um espetáculo para entreter o público, o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula representam dois lados diferentes da mesma moeda. O jogo bruto do poder destrói a moral das ideologias.

Quando chegou a hora de votar e aprovar o aumento do Fundo Especial Eleitoral de quase dois bilhões para aproximadamente cinco bilhões, os deputados federais e senadores de ambos os partidos estavam unidos em apoio. Portanto, a moral proposta para toda a sociedade é relativa.

Demonstrando que, independentemente das divergências ideológicas, a política possui a capacidade de unificar forças quando os interesses se alinham, influenciando decisões que afetam diretamente o bolso do cidadão. Nestes momentos, temas polêmicos como Deus, pátria, família, aborto, maconha, gado, petralhas, fascismo e comunismo são deixados de lado e ninguém se manifesta nas redes sociais.

A mesma lógica pode ser aplicada às emendas parlamentares, à concessão de anistia para delitos eleitorais cometidos em eleições passadas e à modificação das cotas. Os partidos PT e PL unem esforços na elaboração de Propostas de Emenda à Constituição (PECs), tratando a Constituição como se fosse um mero regimento interno de condomínio.

Criam emendas e leis que, paradoxalmente, terminam por não observar. Imagine, no contexto da anistia, se os prisioneiros de uma penitenciária se reunissem em uma assembleia geral e decidissem que os atos que os levaram à prisão não são crimes. Eles mesmo fizeram as leis, descumpriram, se auto perdoaram em seguida estabelecem uma nova PEC para descumpri-la depois.

“O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso; quem sabe, de fato, o quanto é mau? Eu, o SENHOR, examino o coração e provo os pensamentos. Darei a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações”. (Jeremias, o profeta)

. A médica Jéssica Sales, a estrela do Cruzeiro do Sul, continua brilhando!

. Alguns partidos, por conta de movimentações erradas, indo de um lado para o outro, se fragmentaram.

. “Sabe o que é irmão, é que a prefeitura nos deu um terreno para a gente construir uma igreja, nós vamos votar no candidato, muito embora ele não seja o melhor para nossa cidade”.

. Doar terreno, areia, cimento, barro, instrumentos musicais, púlpitos é corrupção eleitoral, portanto, crime.

. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar (Cartola).

. Benício Dias, que realizou um bom trabalho no Rbtrans, entrou na disputa por uma vaga na Câmara Municipal.

. A emenda pix é a maneira mais esdrúxula de captar recursos para os prefeitos gastarem da forma que bem entenderem.

. Só há um problema: É dinheiro público!

. Sendo assim, não pode ser gasto sem transparência.

. A propósito, a CGU vai fiscalizar cada centavo destinado aos alagados da última enchente…

. O trânsito de Rio Branco é uma selvageria só, sobram cotocos nas avenidas.

. Vez por outra aparece um filho de Deus sendo gentil e educado nas faixas e semáforos.

. É o fim!

. A chapa está esquentando no Oriente Médio, bem como na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

. Bom dia!