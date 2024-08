Procissão de Nossa Senhora da Glória reúne multidão em Cruzerio do Sul

Há 106 anos, Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, é palco de uma das maiores manifestações de fé e devoção da Região Norte do país: a procissão em honra a Nossa Senhora da Glória, padroeira do município. Nesta quinta-feira, 15, com a presença do governador Gladson Cameli, foi realizada a celebração religiosa, um momento em que milhares de fiéis cultuam crenças, testemunham milagres e demonstram ao mundo o amor a Deus e a Nossa Senhora da Glória, mãe de Jesus Cristo.

Por meio de convênio, no valor de R$ 120 mil, o governo do Estado colaborou com a realização do Novenário de Cruzeiro do Sul.

“Um momento para renovar a fé a esperança e para refletir sobre a vida, na tentativa de sermos pessoas melhores e de aprendermos a erguer as mãos ao próximo, porque esses são os nossos objetivos como seres humanos. Que todos saiam daqui com esperança em dias melhores”, externou o governador Gladson Cameli.

A Diocese local estima que cerca de 50 mil fiéis participaram do ato devocional. “No encerramento do Novenário de todas as famílias, queremos pedir bênçãos para todos os cruzeirenses, independentemente de serem católicos ou não. Que Deus e Nossa Senhora da Glória guiem nossos passos e abençoem essa multidão”, proferiu o bispo Dom Flávio Geovanale.

Amor, fé e devoção nas ruas de Cruzeiro do Sul

A peregrinação, de mais de três quilômetros e duração de cerca de duas horas, começa e se finaliza em frente à Catedral de Nossa Senhora da Glória, localizada no centro de Cruzeiro do Sul.

Vidas movidas pela fé num Deus Supremo se conectam pelo amor e devoção à santa. A cruzeirense Alderlândia Fortunato traz um relato de promessa atendida pela mãe de Jesus. “Esperei 15 anos por uma cirurgia de retirada do mioma do útero. No dia do procedimento, como sofro de ansiedade, fiquei muito nervosa, o que ocasionou brusca queda de pressão. Eu precisava me acalmar, pois naquelas condições não seria realizada a cirurgia”, contou.

A fiel detalha como aconteceu a intervenção divina: “Roguei para Nossa Senhora da Glória: ‘Mãe, se for da tua vontade que eu realize a cirurgia, peço que me tranquilize’. A partir disso, o medo acabou e, para a honra e glória de Deus, hoje se completam três meses que passei viver uma vida sem sofrimento”.

Há 50 anos, dona Tereza de Melo participa da procissão. Seu filho Sérgio fala sobre o sentimento que a idosa nutre pela santa. “Hoje, com 92 anos, minha mãe fez questão de estar aqui para agradecer a Nossa Senhora da Glória pela vida e sua família. Esse ato de amor se repete todos os anos e vai seguir até quando minha mãe estiver aqui, entre nós”, disse.

Apesar da pouca idade, Maria Clara da Silva aprendeu desde de criança a se dedicar aos dogmas ensinados pela Igreja Católica. Para a adolescente, de 17 anos, participar da procissão é uma forma de gratidão pelas bênçãos da vida. “É uma tradição da família fazer parte desse momento. Todo dia 15 de agosto, os membros da família, até mesmo os que moram no interior, buscam prestigiar a peregrinação. Ano que vem vou pagar uma promessa”, anuncia, com um sorriso no rosto.