Com a meta de operar 100 pessoas ainda em agosto, o governo do Acre realiza neste mês um mutirão de cirurgias ortopédicas na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Os primeiros pacientes já estão sendo atendidos pela clínica de fisioterapia da Fundhacre, que funciona no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), garantindo um pós-operatório de sucesso para que os pacientes retomem o quanto antes suas atividades cotidianas.

As cirurgias seguirão nas próximas semanas, até que a meta seja alcançada. Um dos primeiros 35 pacientes operados é o jovem Thompson Oliveira, de 32 anos, que iniciou as sessões de fisioterapia com a equipe da Fundhacre. Para ele, a fisioterapia assegurada pelo Estado aos pacientes do mutirão é a parte mais dolorosa do tratamento, no entanto, traz alívio.

“[Eu lesionei] jogando bola. Faz mais ou menos um ano que eu me machuquei, aí fiz a cirurgia. Graças a Deus, deu tudo certo e agora eu acho que está sendo a parte mais difícil, mais dolorosa, que é a fisioterapia. Mas graças a Deus que teve essa fisioterapia, pois ajuda muito, porque toda vez que eu saio da sessão já dá um alívio. Parece que dá uma sensação que a perna está cada vez melhor”, avaliou.

A diretora de Assistência da Fundhacre, Carina Hechenberger, reforça a importância da parceria interinstitucional, que garante o sucesso da ação. “Esse mutirão é uma ferramenta muito importante para diminuir a demanda reprimida, normalizando também o tempo de espera que, a partir de agora, será de poucos meses. Graças à parceria entre a Secretaria de Saúde do Estado e a equipe da Fundhacre, estamos tendo um excelente resultado e, até o final deste mês de agosto, teremos, ao todo, 100 pessoas atendidas que poderão retomar suas vidas sem dores ou qualquer desconforto relacionado aos seus joelhos”, frisou a diretora.

Para a realização do mutirão de cirurgias, o governo do Estado conta com o apoio do senador Alan Rick, por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões. A maioria das pessoas contempladas no mutirão sofre com lesões ligamentares ou de menisco. Além das cirurgias de joelho, a Fundhacre também está normalizando a fila de espera por outros tipos de cirurgias ortopédicas, como a implantação de próteses.