Novo leilão visa transporte de milho em armazém público no Acre e outros Estados

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará mais um leilão de contratação de frete para transportar 3,2 mil toneladas de milho vinculados aos estoques públicos. O pregão está marcado para a sexta-feira, 16, às 9h30, horário de Brasília, e será realizado por meio do Sistema de Comercialização Eletrônico da Conab (Siscoe).

O objetivo é transportar o produto que está armazenado em Mato Grosso e Goiás para os estados do Acre, Piauí e Rio Grande do Sul, nos quantitativos descritos na relação de lotes constantes do aviso. Os interessados em participar do pregão deverão atender às exigências definidas no Aviso Nº 76 e não poderão estar em situação de impedimento ou suspensas de operar com a Conab. As demais exigências podem ser conferidas no Aviso de Frete n.º 76/2024, disponível no site da Companhia.

A operação ocorre no âmbito do Programa de Venda em Balcão (ProVB), operacionalizado pela Companhia. O ProVB permite à Conab ofertar milho aos criadores e criadoras de animais de pequeno porte a preços compatíveis com os do mercado atacadista local.