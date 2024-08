Nova pesquisa mostra liderança de Marcus Alexandre em Rio Branco

Do ac24horas—

O Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou nesta sexta-feira, 16, a primeira pesquisa de uma série de quatro levantamentos contratados pelo ac24horas exclusivamente para Rio Branco para aferir a opinião do eleitor sobre as eleições de 2024. As pesquisas serão divulgadas quinzenalmente até a última semana antes do primeiro turno das eleições que ocorrerá no dia 6 de outubro.

De acordo com o levantamento estimulado, o candidato do MDB Marcus Alexandre mantém a liderança com 42,36%. O candidato a reeleição pelo PL e atual prefeito Tião Bocalom tem 34,04%, ficando na segunda posição. Os candidatos Jenilson Leite (PSB) e Emerson Jarude (Novo) estão praticamente empatados, sendo um com 3,98% e outro com 3,84%, respectivamente. Brancos e nulos registraram 6,09% e não sabem e não responderam 9,69%.Já na pesquisa espontânea, Marcus fica na frente com 23,23% contra 22,36% de Bocalom. Jarude e Jenilson registraram 1,61% e 1,12%, respectivamente. Brancos e nulos tem 3,60% e não sabem e não responderam tem 48,07%.

Nas simulações de segundo turno, o emedebista Marcus Alexandre lidera em relação aos demais candidatos. Na disputa com Bocalom, Marcus aparece com 48,32% contra 36,52% de Bocalom. Brancos e nulos tem 7,70% e não sabem ou não responderam 7,45%.

Na disputa direta com Jarude, Marcus tem 56,02% e o candidato do novo tem 17,64%. Branco e nulo tem 12,67% e não sabem e não responderam registrou 13,66%.

Na disputa de segundo turno com Jenilson, Marcus tem 56,65% e Jenilson registrou 18,51%. 12,92% assinalaram brancos/nulos e 11,92% não sabem ou não responderam.

No quesito rejeição, o atual prefeito Tião Bocalom lidera 34,66% e em segunda lugar aparece Marcus com 18,26%. Jarude tem 12,30% e Jenilson a menor rejeição com 10,56%. Não sabem ou não responderam registrou 24,22%.

A entrevista do Instituto Delta ouviu 805 pessoas em Rio Branco entre os dias 12 a 15 de agosto. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-05760/2024.