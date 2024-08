Expoacre Juruá movimento R$36,6 milhões e recebeu mais de 160 mil visitantes

A Expoacre Juruá, realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul, pelo governo do Acre, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e Associação Comercial e Empresarial local (Acecs), movimentou R$ 36, 6 milhões e contou com a participação de um público estimado em 160 mil pessoas. Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 16, durante coletiva de imprensa concedida pelo governador Gladson Cameli, em Cruzeiro do Sul.

Nas palavras de Cameli, somente com empenho e dedicação do Executivo estadual e parceiros foi possível promover um evento que levou alegria ao povo, gerou emprego, renda e bons negócios para empresários locais e de outras localidades do país, além de empreendedores.

Em relação à edição de 2023, quando a feira movimentou R$ 22 milhões, o volume de negócios deu salto de 63,95%. “Gratidão aos colaboradores, pois, com a ajuda de vocês, conseguimos realizar a linda festa que foi a Expoacre Juruá. O evento mostrou o que há de melhor nesta terra. Mais uma vez, agradeço a todas as mãos que uniram esforços ao nosso governo e nos ajudaram a entregar uma feira com resultados animadores. O nosso próximo desafio é fazer a edição do ano que vem ainda maior”, ratificou o governador Gladson Cameli.

Nas dependências do estádio Arena do Juruá, uma área de mais de 71 mil m², 244 expositores realizaram negócios que aqueceram a economia local. “O governo do Estado e o Sebrae trabalharam de forma incansável e planejada para que, em parceria com os bancos, conseguíssemos realizar uma feira com volume expressivo de negócios. A população do Juruá, em especial a de Cruzeiro do Sul, atendeu ao chamado do governo e colaborou para o sucesso do empreendimento”, pontuou Marcos Lameira, superintendente do Sebrae.

MA garantia de uma festa segura e tranquila à população foi outro destaque da Expoacre Juruá. “Tudo o que planejamos em relação à segurança deu muito certo. Foi uma festa segura, que garantiu tranquilidade ao público, tanto no acesso, quanto nas atividades realizadas no parque. A 19ª edição da Expoacre Juruá foi a mais segura de todos os tempos”, destacou Edvan Rogério, comandante do 6° Batalhão de Polícia Militar em Cruzeiro do Sul.