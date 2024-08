Dois suspeitos renderam e roubaram um carro no qual estava uma família, na Estrada do Curralinho, em frente à Nacional Gás e próximo ao Santuário Mãe Rainha, entre os bairros Stiep e Imbuí, em Salvador, na noite desta quarta-feira (14), por volta das 19h37.

Vídeos exclusivos obtidos pelo BNEWS mostram o exato momento da ação criminosa. Antes de roubar a família, que inclui um casal e uma criança, os suspeitos tentam parar um motorista, que consegue escapar.

Em seguida, abordam o carro onde está a família. Após ameaças, o motorista desce do veículo, pega o bebê, e a mulher sai do lado do carona. Logo depois, os suspeitos fogem com o veículo, no sentido Stiep, deixando a família assustada e desamparada na rua.

VÍDEO: Suspeitos expulsam família de carro durante assalto em Salvador Vídeo: BNEWS pic.twitter.com/OV4Dpx2beM — bnewsvideos (@bnewsvideos) August 15, 2024

Fonte: BNEWS