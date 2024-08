VÍDEO: Dono de Porsche derruba moto e agride entregador com socos e chutes

Um motorista de Porsche foi flagrado derrubando uma moto e, em seguida, agredindo um entregador na tarde da última quarta-feira (14), no bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte. A informação é do portal G1.

Imagens de uma câmera de segurança mostram a discussão e a agressão. De acordo com a vítima, o motorista o chamou de “lixo” e completou que o veículo de luxo custava R$ 1 milhão.

Na filmagem, é possível ver o motociclista estacionando a moto em frente à garagem da Porsche para fazer uma entrega em uma casa ao lado.

Em seguida, o dono da Porsche sai com o carro de ré da garagem e esbarra na motocicleta. Depois, desce do veículo, exaltado, gesticulando, e começa a discutir com o motociclista, jogando a moto no chão. Continua a agressão com socos, chutes e empurrões, enquanto a vítima tenta se esquivar.

Dono de Porsche agride entregador e derruba moto dele em Belo Horizonte (MG). 🎥: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/xDtJ8kIvwx — BHAZ (@portal_bhaz) August 15, 2024

Após a briga, o suspeito deixou o local e, de acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu apoio dos moradores, que gravaram parte da discussão e informaram as características do homem às autoridades.

A Polícia Civil informou que ninguém foi conduzido para a delegacia e que o caso segue em apuração.

Fonte: BNEWS