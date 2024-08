Venezuela: Lula não reconhece vitória de Maduro e sugere novas eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (15) que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela . O mandatário brasileiro sugeriu, ainda, a realização de um novo pleito.

Em entrevista a uma rádio paranaense, o petista disse que só reconhecerá a vitória do chavista após o fim da investigação pela Sala Eleitoral do TSJ venezuelano. “Ainda não [reconheço o resultado]. Ele sabe que está devendo uma explicações para a sociedade, para o mundo. Ele sabe disso”, disse Lula.

“O Maduro tem seis meses de mandato ainda. Se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral supra partidário que participe todo mundo e deixar que entre olheiros do mundo inteiro. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão”, afirmou Lula.

O petista disse que está tratando o caso com cautela. “Não é fácil e bom que um presidente deu um pais de palpite sobre um presidente e política de outro pais. Tenho relação desde quando tomei posse na primeira vez, e ficou deteriorada porque a situação política lá esta ficando deteriorada”, disse.

“Eu quero o resultado, se tiver, vamos tratar [de reconhecer]”, disse o chefe do Executivo brasileiro. “Tem que apresentar os dados, por algo confiável, o Conselho nacional que tem gente da oposição poderia ser, mas ele mandou pra Suprema Corte dele. Não posso julgar a Justiça de outro país.”