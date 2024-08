Ostentação! Davi Brito compra carro de luxo e celebra vitória; assista

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, surpreendeu os seus seguidores nesta quinta-feira (15) após anunciar que comprou mais um carro de luxo, dessa vez sendo um Porsche importado avaliado em quase R$ 500 mil.

O baiano compartilhou o momento que pegou o conversível na concessionária em seu Instagram, em um vídeo que passeava por Salvador na maior marra.

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade”, declarou na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs e amigos do famoso celebraram sua conquista. “Parabéns irmão”, disse Cristian Bell. “Calma campeão os fofoqueiros de plantão vão pirar”, brincou uma seguidora. “Parabéns por mais essa conquista. Que papai do céu continue te abençoando e te prosperando muito”, declarou Ewerton Chagas.

O modelo do carro é o Porsche 718 Boxter, na versão 2.0 fabricada em 2017 e avaliado em R$496 mil. Vale lembrar que o baiano comprou um um SW4, da Toyota, e seu preço varia entre R$ 379 e R$ 447 mil, recentemente.

Confira:

Fonte: BNEWS