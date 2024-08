Setor de serviços do Acre tem terceira maior variação do país ao registrar aumento de 3,4%

Em novo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 13, o Acre aparece com o terceiro maior aumento no volume de serviços do país, ao registrar variação de 3,4% com relação a maio e junho deste ano. No acumulado do ano, nos 6 primeiros meses, esse índice é de 1,2% e nos últimos 12 meses é de 4%.

Setor de serviços termina em alta no mês de junho. Foto: Pedro Devani/Secom

O estado acreano teve o mesmo resultado de Espírito Santo e Paraíba, que mantiveram o aumento de 3,4% entre maio e junho, ficando acima da média nacional. Na comparação com igual mês do ano anterior, a expansão do volume de serviços no Brasil (1,3%) foi acompanhada por 19 das 27 unidades da federação.

No crescimento de postos de trabalho e das movimentações econômicas, o Estado é protagonista. Para este ano, grandes obras e o estreitamento das relações comerciais do governo do Acre com outros países que podem se tornar potenciais compradores de produtos regionais devem impulsionar ainda mais esses números.

“O governo do Estado tem aí um pacote, uma variedade de frentes de ações que vão realmente impactar na economia, gerando mais esperança, oportunidades e trabalho e distribuindo mais renda para toda a nossa sociedade. Posso destacar aqui algumas dessas iniciativas, olhando para o campo, para a produção rural, para o agronegócio; a gente tem aí a perspectiva da continuidade da produção agrícola, do milho, da soja e da produção familiar, que devem aquecer a economia”, explica o titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita.