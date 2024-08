O que levar para o dia do superconcurso: coordenador do Concurso Nacional Unificado explica

Faltam cinco dias para as provas do Concurso Público Nacional Unificado. O cartão de confirmação já foi liberado e está disponível na Área do Candidato. No próximo domingo (18/8) serão aplicas as provas em 228 cidades de todo o país – para mais de 2 milhões de pessoas de 99% dos municípios. Pra saber os detalhes do Enem dos concursos vamos, o telejornal Brasil em Dia, do Canal Gov da EBC, entrevistou nesta terça-feira (13/8). o coordenador-geral de Logística do CPNU do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Alexandre Retamal.

O coordenador lembra os itens que os candidatos precisam ter à mão para chegar ao seu local de prova sem percalços. Documento de identidade com foto, por exemplo, é essencial. Se optar por apresentar o documento digital, o participante do concurso deve lembrar que terá de apresentar o documento e depois desligar o celular e deixar o aparelho no envelope em local indicado pelos fiscais. Isso vale para qualquer outro equipamento eletrônico, como relógio digital.

Os candidatos podem ainda levar garrafa de água, transparente, e se apresentar com caneta preta, também transparente. Alimentos também são permitidos, já que a prova é longa, mas precisam estar em embalagem lacrada.

Ramagem explica as condições de atenção para os mais de 54 mil pessoas que solicitaram atendimento especial e também sobre o esquema de segurança para a distribuição e aplicação das provas, que começam às 8h, terão pausa para o almoço e serão concluídas às 18h.

• Confira as orientações do coordenador-geral do Concurso Público Nacional Unificado