Motociclista bate em reboque de carro parado em Túnel. Vídeo

Um motociclista teve de ser socorrido e levado para um hospital depois de colidir com o reboque de um carro parado no Túnel Rei Pelé, em Taguatinga. O condutor do automóvel não ficou ferido.

O acidente foi atendido pelo Departamento de Trânsito do Distrito federal (Detran-DF). O automóvel trafegava com reboque quando parou na via após apresentar problemas mecânicos.

Momentos depois, um motociclista colidiu na traseira do reboque. Em imagens, é possível ver o momento do acidente — a vítima parece não perceber que o veículo à frente estava parado e segue adiante, mesmo com a presença do triângulo de sinalização.

⏯️ Motociclista bate em reboque de carro parado no Túnel Rei Pelé Vídeo mostra o momento do acidente. Motociclista foi socorrido e levado a um hospital Leia na coluna de @mirelle_ap e @carloscarone78 : https://t.co/931uouX6oI pic.twitter.com/0K7oi8HBjs — Metrópoles (@Metropoles) August 14, 2024

O homem foi socorrido e levado em estado grave para o hospital. A motocicleta foi levada ao depósito do Detran-DF.

Já o carro que estava parado não possuía licenciamento e estava em más condições de conservação, segundo os agentes do Detran-DF. O veículo também foi recolhido e levado ao pátio.

A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro.