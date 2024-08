Em um ano, vendas do varejo sobem 3,5% no Acre e acumulam variação de 7,1% em seis meses

Os indicadores do volume de vendas do comércio varejista divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 14, mostram que o Acre teve um aumento de 3,5% neste índice, se comparados os meses de junho do ano passado e deste ano. Apesar de ter tido uma queda de 1,3% com relação a maio, as taxas desse setor seguem subindo e, mesmo diante de algumas oscilações, apontam positividade para o setor no estado. Prova disso é que, além do aumento de 3,5% em um ano, o volume de vendas do comércio varejista teve variação de 7,1% de janeiro a junho e de 4,3% nos últimos 12 meses.

O comércio varejista inclui itens como combustíveis e lubrificantes; mercados, tecidos, vestuário e calçados; móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, perfumaria; livros, jornais, revistas e papelaria; equipamentos para escritório, informática e comunicação; e outros artigos de uso pessoal e doméstico.

Já o comércio varejista ampliado, além desses itens, inclui veículos, motocicletas, partes e peças; atacado e varejo de material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo. Nesta modalidade, a variação nos seis meses ficou em 3,6%.

Este é um cenário que tem sido constatado a cada novo relatório do IBGE, que é divulgado mensalmente. O fortalecimento do ambiente de negócios no Acre impacta diretamente esses números. O titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita, destacou que as obras realizadas em todo o estado também têm contribuição para esses números, uma vez que geram trabalho e renda.

Outra questão essencial, segundo ele, é a manutenção da folha de pagamento. “A construção civil tem sido retomada, e os programas que temos de incentivo à indústria, como o Programa de Estímulo à Construção Civil e Geração de Emprego e Renda (PEC-GER), vêm motivando o setor moveleiro, de alimentos e de confecções. Isso somado ao otimismo, no setor empresarial, faz com que as coisas aconteçam, as pessoas invistam mais e a dinâmica da economia melhore”, pontua.

A desburocratização de alguns processos, que tem sido conduzida pela Junta Comercial do Estado (Juceac), ao simplificar e informatizar seus serviços na grande parte dos municípios acreanos, também é um dos pontos essenciais para esse progresso.

A simplificação do processo de abertura de empresas e um sistema unificado foram passos importantes para a injeção na economia do estado.

“Nos últimos três anos, observamos um avanço significativo no ambiente de negócios no Acre. A simplificação dos processos de abertura e registro de empresas, com maior agilidade e transparência nos trâmites burocráticos, são um dos principais pilares responsáveis pelo incentivo e crescimento de negócios”, destaca a presidente da Juceac, Nayara Honorato.