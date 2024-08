Cavalcante confirma Festival do Açaí para dias 16,17 e 18 de agosto em Feijó

Na sessão desta quarta-feira (07) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Marcus Cavalcante, líder do PDT, utilizou seu tempo de discurso para comentar sobre as recentes convenções municipais e anunciar o aguardado Festival do Açaí, em Feijó.

“Vivenciamos nos últimos dias as convenções nos diversos municípios do Estado e na capital. Quero parabenizar pela grande força democrática e pela coragem dos nossos colegas Gilberto Lira e Emerson Jarude, que estarão disputando as eleições majoritárias em Sena Madureira e Rio Branco respectivamente,” iniciou Cavalcante. Ele destacou a importância dessas convenções como manifestações da democracia, mesmo observando alianças políticas inesperadas. “Viva a democracia, viva a participação popular que vai haver nas próximas eleições,” afirmou.

Cavalcante relatou sua participação em duas, das 22 convenções realizadas no Estado. “Estive no município de Mâncio Lima, apoiando o empresário Zé Luiz e seu vice, que estão disputando a prefeitura. Um grupo bem grande e organizado, espero que tenham sucesso nas urnas,” disse. Ele também esteve em Feijó, onde participou da convenção de Claudio Braga, expressando confiança em uma grande vitória para o município.

O deputado aproveitou a oportunidade para anunciar o 25º Festival do Açaí e a 9ª Feira do Açaí, que ocorrerão em Feijó nos dias 16, 17 e 18 de agosto, em paralelo ao Festival de Praia. “A cidade receberá aproximadamente 25 a 30 mil pessoas durante o evento. A rede hoteleira já está praticamente lotada, com casas e apartamentos sendo alugados. Será uma grande festa,” destacou Cavalcante. Ele mencionou a presença de bandas nacionais, além de atrações estaduais e municipais.

“Feijó vai viver uma grande festa a partir do dia 16 da próxima semana. Fiquem todos com a graça e a paz do Nosso Senhor,” concluiu o deputado, convidando a todos para participarem do evento e celebrarem a cultura local.