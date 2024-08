As experiências turísticas que destacam a beleza e a cultura do Acre

As belezas naturais e culturais dos festivais indígenas que integram o Caminho das Aldeias e Biodiversidade, o Rio Croa, a Serra do Divisor e a Trilha Chico Mendes são experiências turísticas do Acre que obtiveram destaque no 8º Salão do Turismo, encerrado no domingo, 11, no Rio de Janeiro (RJ). A comitiva acreana apresentou sabores, atrativos e experiências turísticas, com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), e em parceria com diversas instituições.

“O Acre esteve aqui muito bem representado, colocando em evidência as nossas culturas, culinária, artesanato, aroma e sabores únicos dos doces, bebidas e produtos diversos. Nosso estande ficou muito bonito e o sucesso entre o público mostra que temos alcançado os objetivos de divulgar o que o Acre tem de melhor”, ressaltou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Croa

Francenildo Oliveira, representante da Comunidade Croa, em Cruzeiro do Sul, falou sobre os encantos do turismo regional: “Trouxemos a nossa vivência com o turismo lá do Croa, que é a vitória-régia, o tapete verde, a samaúma, a pousada, o restaurante, passeios e trilhas. E o governo do Estado, a Secretaria de Turismo tem nos apoiado em todos os eventos”, destacou.

Em Cruzeiro do Sul, a Comunidade do Croa proporciona uma interação com a natureza, onde é possível apreciar a floresta, experimentar comidas típicas e uma verdadeira imersão na vegetação aquática do rio que dá nome à comunidade.

Trilha Chico Mendes

“Trouxemos quatro atrativos turísticos do nosso estado, um deles foi a trilha Chico Mendes, com algumas vivências que existem naquela trilha, entre elas uma máquina de quebrar castanha, para que o turista tenha a experiência, e trouxemos outros elementos que compõem o cenário da trilha”, descreveu Jackson Viana, diretor de Turismo da Sete em exercício.

Na Trilha Chico Mendes, considerada uma das maiores do mundo, os moradores da Resex Chico Mendes oferecem diversos serviços turísticos em uma excelente oportunidade para o visitante experienciar a vida na comunidade e conhecer as vivências dos seringueiros e a quebra da castanha do Brasil. Durante o trajeto na trilha, o visitante poderá degustar as comidas típicas e frutas amazônicas in natura, além de encontrar hospedagem para pernoite e refeições.

Caminho das Aldeias e da Biodiversidade

O Caminho das Aldeias e da Biodiversidade é um roteiro que parte de Rio Branco em direção ao Vale do Juruá, passando por diversas cidades acreanas, como Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó – conhecida como a terra do Festival do Açaí, e sua vizinha Tarauacá, cidade do abacaxi gigante, até chegar a Cruzeiro do Sul.

A rota é conhecida pela realização de festivais e vivências indígenas que celebram costumes tradicionais e promovem experiências que vão de passeios na floresta a cerimônias espirituais transformadoras. Nas aldeias de todas as etnias do Acre, as belezas naturais, fauna e flora, e cultura dos povos tradicionais atraem turistas nacionais e estrangeiros.

Serra do Divisor

Ana Júlia Cavalcante, representante da Serra do Divisor, apresentou, no Salão do Turismo, as belezas do Parque Nacional da Serra do Divisor, localizado em Mâncio Lima: “Lá você vai encontrar uma linda beleza, fauna e flora, cachoeiras, trilhas e a observação de aves. Estamos aqui para fortalecer o nosso turismo, o desenvolvimento sustentável e comunitário, na Serra do Divisor e no estado do Acre”, detalhou.

O Parque Nacional da Serra do Divisor, o ponto mais ocidental do país e o de maior biodiversidade do planeta, começa no município de Mâncio Lima. Na comunidade Pé da Serra, as trilhas na floresta, os banhos em cachoeiras e a observação de aves que só existem nessa parte do mundo, como a choca-do-acre, encantam os visitantes. Subir o Mirante da Serra até o ponto mais alto do lugar é um desafio para os mais aventureiros, em uma experiência única para toda a vida.

Representatividade regional

Guia de turismo no Acre, Ana Cunha apresentou ao público a diversidade de opções de passeios no estado: “Estou aqui para mostrar os nossos produtos turísticos, falar das nossas rotas, do diferencial que o Acre tem na nossa cultura, na história, na gastronomia. E mostrar os nossos geoglifos, o etnoturismo, que é diferente de toda a Região Norte, os nossos rezos, cânticos, a nossa floresta, história e memória. Enfim, contar o que o Acre tem de melhor”, disse.

8ª edição do Salão do Turismo

A 8ª edição do Salão do Turismo se iniciou na quinta-feira, 8, e se estendeu até o fim de semana. Durante o evento, a Sete apresentou diversidades de atrativos, apresentações culturais e culinárias, além de diversas cores e formatos de artesanatos.

Além disso, a Sete assinou termo de intenção com o Grupo Rotas Amazônicas Integradas (RAI) e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), e participou, ainda, de reunião de alinhamento do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), para discutir estratégias de participação dos destinos em eventos geradores de fluxo turístico até 2025.