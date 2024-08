As cobranças de Gladson para assegurar abastecimento de água no período de seca

O governador Gladson Cameli deu continuidade, na manhã desta terça-feira, 13, às ações emergenciais para mitigar os efeitos da seca que atinge o Acre. Em uma iniciativa voltada para o município do Bujari, sete caixas d’água tampadas, com capacidade de 5 mil litros cada, foram enviadas, como parte de um esforço coordenado para assegurar o abastecimento de água em regiões afetadas pela redução dos níveis dos reservatórios da região.

A distribuição das caixas d’água, realizada por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), integra o programa de solidariedade “Juntos Pelo Acre”. Este modelo de distribuição foi escolhido estrategicamente para facilitar o transporte de água em comunidades onde a escassez de caminhões-pipa compromete o abastecimento. Ainda segundo a Saneacre, ao todo, 50 caixas d’água serão distribuídas para várias comunidades do estado.

“A seca que enfrentamos é severa, mas não vamos permitir que nenhum acreano fique desamparado. Estamos agindo com rapidez, planejamento e determinação em todos os cantos do estado. Ninguém ficará sem água, porque o governo está aqui, presente e preparado para proteger nosso povo. Vamos vencer essa crise juntos”, reafirmou o governador Gladson Cameli.

Antecipação e preparação

Durante a entrega, o governador destacou ainda a importância de antecipar-se aos desafios impostos pela crise hídrica. “Estamos desenvolvendo diversas ações em todo o estado, não apenas no Bujari. A situação é crítica, e temos que estar preparados para qualquer eventualidade”, afirmou Cameli. Ele ressaltou que a crise atual não é uma realidade isolada, mas um problema que afeta quase todos os municípios do Acre, exigindo uma resposta ampla e integrada.

O governador também expressou sua gratidão às equipes que estão na linha de frente do combate à seca, enfatizando que o sucesso dessas operações depende do comprometimento de todos. “Com a união e dedicação de todos conseguiremos superar esses desafios”, completou.

Ações estratégicas em todo o estado

As iniciativas do governo para mitigar os efeitos da seca vão muito além do Bujari. Em Manoel Urbano foi instalada uma nova estação de tratamento de água (ETA) compacta, garantindo o abastecimento da cidade enquanto a estação principal passa por revitalização. Em Epitaciolândia, a parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) permitiu a dragagem do Igarapé Encrenca, redirecionando a água de lavagem da ETA para a bacia do manancial.

No município de Sena Madureira, intervenções na rede de distribuição de água têm melhorado significativamente a disponibilidade e pressão nos bairros da parte alta, como o Jardim Primavera. Em Tarauacá, medidas emergenciais, como a instalação de tubulações para evitar o racionamento de água, têm sido fundamentais para garantir o abastecimento de órgãos públicos e comunidades afastadas.

Compromisso com o futuro

O presidente da Saneacre, José Bestene, reforçou que as ações em Bujari são apenas parte de um plano maior, que abrange todos os municípios do Acre. “Estamos implementando medidas preventivas e de emergência em várias regiões, sempre com o foco na qualidade da água e no atendimento das comunidades mais vulneráveis”, destacou Bestene.

Entre as diversas ações, o programa de cloração de poços em Cruzeiro do Sul, que visa melhorar a qualidade da água, e a ampliação da rede de abastecimento em Feijó são exemplos do compromisso do governo estadual com a saúde e bem-estar da população.

Com a previsão de que a crise hídrica possa se estender até o final do ano, o governo do Acre segue investindo em soluções para garantir que nenhum cidadão fique sem acesso à água potável. “Nossa prioridade é manter a presença do Estado em todos os municípios, garantindo que a população tenha o suporte necessário durante este período desafiador”, concluiu o governador Gladson Cameli.