Vídeo: Motorista por aplicativo corre atrás de suspeito após ter celular roubado no semáforo

Motoristava estava com uma passageira no momento que o caso aconteceu | Bnews - Divulgação Reprodução | Balanço Geral SP

Um caso chocante foi registrado no Centro de São Paulo. Um motorista por aplicativo teve o celular tomado de assalto enquanto aguardava o semáforo abrir para seguir viagem com uma passageira.

Durante o crime, o suspeito – que estava na parte externa – se aproximou pela janela e arrancou o celular que estava no painel do carro. Inconformado com o caso, a vítima deixou a mulher no carro e correu atrás do suspeito.

Ele conseguiu recuperar o celular e, ao ser questionado pelo assaltante, o motorista disse que o suspeito tinha sido atropelado por um ônibus.

Fonte: BNEWS