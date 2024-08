VÍDEO: Médica é presa após se esconder para tentar matar ex-marido

Uma médica foi presa após tentar matar o seu ex-marido em pleno Dia dos Pais, na noite de domingo (11), após se esconder em um armário de um prédio onde o homem estava hospedado para tentar pegá-lo de surpresa e matá-lo, no bairro Czerniewicz, em Santa Catarina.

De acordo com informações do OCP News, o ex-esposo da médica é policial militar e ficou com o filho do casal para os Dias dos Pais. No entanto, a mulher decidiu cometer o atentado, esperando o homem sair do banheiro para disparar três vezes contra ele.

Os tiros acertaram o tórax, a perna e o pé do homem. Durante os disparos, o filho do casal estava presente. A mulher chegou a alegar que foi ao hotel para ver o que havia ocorrido com o filho, que teria ligado para ela chorando. Ela chegou a afirmar que disparou a arma para se defender de uma luta corporal contra o policial.

“A pistola 9mm está no nome dela e ainda estamos apurando como ela entrou no apartamento. O delegado da DIC ouviu a vítima no hospital. Ele não sabe como ela entrou. A mulher permaneceu no armário por mais de uma hora enquanto tomava banho. Então, ela fez diversos disparos contra ele”, declarou o delegado Rodrigo Carriço, ao portal OCP News.

O delegado ainda detalhou a tentativa de homicídio. “Ela não tinha autorização para interromper a convivência do pai com o filho durante esses três dias. Nós pedimos a prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão em flagrante já foi convertida em preventiva”, finalizou.

A vítima foi socorrida através da Unidade de Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e encaminhada para a para a Emergência do Hospital São José. A Polícia Civil segue com a investigação do caso.

Confira: